池昌旭夥拍「福岡第一美少女」今田美櫻 《愛上草莓的季節》串流上架創佳績

韓國型男池昌旭首度進軍日劇市場，他夥拍「福岡第一美少女」今田美櫻的浪漫療癒日劇《愛上草莓的季節》已在Disney+上架，是池昌旭繼大尺度話劇韓劇《挑情醜聞》後再度回歸演出浪漫喜劇。 《愛上草莓的季節》首集，池昌旭與今田美櫻搞笑相遇，兩人更「猜包剪揼」爭奪船上到小島的最後一席位，充滿火花的互動配搭，劇集靠兩位跨國CP的超高顏值作為最強賣點。

日韓拍攝雙語切換 池昌旭劇中飾演明星室內設計師李有彬，慘遭出賣而變得一無所有，遠赴日本小島希望挽回失去的一切，卻淪落當農夫！今田美櫻則飾演士多啤梨農夫白濱夏凛，她在遇上池昌旭後便已鬥嘴不斷成「歡喜冤家」！而在第一集尾聲，今田美櫻因心跳過快而暈倒，池昌旭一手將她擁入懷中，讓無數觀眾直呼「心跳漏了一拍」，戀愛濃度滿滿！ 池昌旭首次參與日劇拍攝，便需挑戰日韓語言切換，雖然本身已有日文基本功，但他表示所幸多得今田美櫻的幫助，包括日語發音、聲調和語感，才令他能自然地講日語對白。他更大爆片場趣事：「我們經常私下聊天，有部分對話甚至被收錄到劇本裡，所以劇集非常貼近我們的互動日常。」他更表示會互相教對方韓文及日文，感情極好！