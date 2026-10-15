女神配對計劃2｜隱藏女神梁超怡vs陳星妤今集登場 埋身接觸測心跳指標成勝負關鍵

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》逢周日晚八點半翡翠台播出，自開播初期已預告今季會加入「隱藏女神」元素，為今季「不設分組，自由配對」的大前提增添新鮮刺激感。周日（18日）播出的第七集，兩位「隱藏女神」將隆重登場。今日無綫官網正式公布了兩大「隱藏女神」為梁超怡及陳星妤，並順帶公開二人MBTI、拍拖次數及個人資料。

全程被mon住心跳 《女神2》第七集，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），與五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、郭珮文（Juliana），及兩位隱藏女神，將挑戰刺激感及粉紅氣泡滿滿的「心跳」主題遊戲，女神們與求愛勇者將經歷一場超近距離的「心跳回憶」，整個環節最好玩的地方，是當約會一開始，製作組即會全程Mon求愛勇者心跳指數，求愛勇者在約會期間的心動及緊張程度將無所遁形，十分有趣。

為令二人盡快與求愛勇者有接觸機會，製作組安排超怡及Yvette可從12位求愛勇者中，挑選1位最有眼緣的進行「心跳錦囊」示範賽，參與女神需於執行錦囊任務期間，設法令求愛勇者partner心跳飆升，而二人得出的「心跳錦囊」成績，將成為日後其他女神挑戰指標。

揭Oscar隱藏賺錢技能 超怡與Yvette分別選擇了Oswald及Oscar作為挑戰拍檔。超怡與Oswald抽到的「心跳錦囊」，是雙方要在閉眼的情況下「尋找」對方鼻尖，並鼻尖觸上鼻尖時，二人需張眼對視十秒，齋聽都夠晒粉紅。由於Oswald與超怡相對較怕醜，二人全程Keep住尷尬兼傻笑，未知是否太緊張關係，超怡與Oswald對望時間，竟遠遠超出大會要求時間，遭「金牌媒人」阿Bob瘋狂取笑：「唔捨得鬆開喎直頭」、「頭先個畫面維持住永恆喎要」，超怡則撒嬌反擊：「我以為你哋會Cue我（分開）吖嘛。」

相比超怡，Yvette與Oscar挑戰期間全程掌握主導權。二人挑戰的「心跳錦囊」是面對面食鞋帶糖、並將鞋帶糖食至最短距離；挑戰期間，Oscar明顯怕醜很多，不時緊張至關閉雙眼，要Yvette兩度出口提醒他望住，嚇至雙眼瞪到大一大的Oscar，期間心跳指數瘋狂飆升，值得留意。眼見Yvette玩到嘻嘻哈哈，Bob貫徹煽風點火作風，叫Yvette放電電Oscar，令Yvette啼笑皆非。 另外，在傾偈熱身環節，Yvette亦是全程掌控節奏不斷向Oscar「查家宅」，從而揭發Oscar是聽話孝順仔外，還發掘其隱藏賺錢技能是清洗大廈水缸。除了閒聊，Yvette還要求Oscar唱出首本名曲，結果Oscar清唱《陀飛輪》，令現場女神哭笑不得，Mandy爆笑：「點解佢唔係唱情歌嘅？」Yvette則不滿：「你可唔可以順少少呀？」新一集《女神配對計劃2》安排星期日晚播出。