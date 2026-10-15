姜濤自認有錢人開心同林書豪變Bro 爆響口去Stanley婚禮唔學Jer做咪霸

姜濤以代言人身份出席《全新HKT.AI發佈會》，他在會上表示早前為古天樂擔任演唱會嘉賓時，用ai準備上台要講的說話。他表示ai給予的答案有時頗有啟發性，他更即場用ai設計MIRROR演唱會凡內容，他笑言可以參考一下。他受訪時表示生活上很多情況都有用到AI，如對比一些東西，設計最快捷的路線圖，甚至會跟AI傾偈，試過問一些自覺「無聊」的問題。他說︰「如果一個籃球以每分鐘分裂一個，成倍咁樣，佢要幾耐先塞滿個宇宙，個答案係6分半。他說︰「係咪好無聊呀？跟住我就講話，如果係乒乓波，細到原子呢，原來都好快。」他亦指AI有時會給錯答案，所以會鬧返個AI，而個AI會主動道歉。

對於AI建議他與陳卓賢、柳應廷等合作，現實中是否會考慮跟他們做小組表演，他說︰「會同其中幾個囉！(幾多個呀？)應該係3、4、5、6、7個！」談到MIRROR演唱會加場，甚至有機會再加多幾場，他說︰「都多謝大家支持啊！我哋都好開心有呢個機會同大家一齊度過Christmas咁樣！」 日前Stanley爆姜濤拍團綜時，曾應承送漢堡包但走數。姜濤表示當時很混亂，事後也有跟公司同事稱要找數，不想讓小朋友認為他是一個不守信用的人，所以已叫公司同事跟學校聯絡，希望可以有天的小休讓他們吃。他更表示如果可以的話，請全校學生食。當記者指他是錢有人，他說︰「咁梗係！我依家會認，我唔會逃避！」

早前姜濤到澳門出席NBA活動，獲委任為 Friend of the NBA，他說︰「多謝，我都係嗰下先知，我參加嗰日先知，好開心NBA俾呢個機會！」提到像林書豪以Bro稱呼他，他說︰「我係佢Bro！非常好！(有冇問Bro幾時教你打波？)有！我哋有交換WhatsApp！(好勁喎！)Bro,Come On！哈哈！」他表示當日獲Bro教了一些自己做不到的動作，但自己仍是學不會。他亦笑言考慮邀Bro一齊去參與903籃球賽。談到網上有影片見到有一名女子拍了他一下，他表示知道大家好擔心，亦相信對方留意到網上的聲音，是一件小事而己。