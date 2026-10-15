璀璨之城｜吳卓羲被問發展進度答案超好笑 張曦雯鬆口︰俾啲空間我哋！

吳卓羲、張曦雯雙雙以灰色打扮出席《璀璨之城》宣傳，人逢喜事精神爽的吳卓羲在拍照期間更主動拿記者的相機為陳曉華、陳瀅等拍照。問到在片場有沒有為張曦雯影靚相，他說︰「我哋一對嘛！梗係影佢多啲！唔係影佢就影高海寧、江美儀！」問到在覺得張曦雯哪一個角度最靚，他說︰「方方面面都最靚！」在旁的張曦雯即露出滿意的笑容。

一齊灰色tone示人 談到他們是不是以情侶裝示人，二人不約而同表示是今期流行灰色，並同步表示沒有事先夾定，當記者再指他們心靈相通，吳卓羲說︰「拍咗咁耐劇，心靈相通係無可厚非！」對於他們上一次宣傳甜到漏的表現，吳卓羲就指證明他們演得好似，當記者指二人在劇中感覺很陌生，反觀他跟高海寧還比較親近，吳卓羲說︰「我哋內裡有嘅！我都有問過監製點解寫出嚟好似冇咩感情咁，但私底下……(你哋私底下有？)劇情呀！」而張曦雯就笑謂︰「唔通喊住做訪問咩？哈哈！」

俾啲空間了解下 至於家人有沒有因為報道而關心他們的感情狀況，他們均表示家人沒有為此特別去打聽。張曦雯透露每次開劇，父母都會來港探望，也會去片場探班，因此也有跟劇中不少演員見面。問到張曦雯父母對吳卓羲的評價，她說︰「佢哋嗰陣冇咩交流！哈哈！」對於吳卓羲的條件全中張曦雯的擇偶條件，她說︰「所以可以俾啲空間了解下！」至於張曦雯是否也全中吳卓羲擇偶條件，他說︰「嗯……俾啲空間啦！唔該晒！(你哋進度去到邊？)去到第二集！(Kelly︰係第四集！)係呀！我近排去咗拍劇！」

拍咀戲唔使備案 由於昨晚播出的一集是吳卓羲跟高海寧激咀，張曦雯笑言如果見到，相信劇情是多兩俱屍骸。她稱那場戲自己不在場，因為是分開拍攝。吳卓羲指那場戲拍得很攰，因為當日是拍了一整天，去到夜晚才跟高海寧拍咀戲。當問到吳羲事前有沒有備定案，他說︰「佢係一個好專業嘅演員，佢有睇劇本！我都係，咩人都睇晒！」