璀璨之城｜陳曉華預告戲份唔止3集 同張智霖拍激情戲似拍打戲

陳曉華在《璀璨之城》的角色出場僅3集便為情自殺，亦不少網民大感譁然。她表示自己的角色情緒波動好勁，「雖然得3集，但劇情係好緊湊，好豐富！」雖然她在第3集便領便當，但在劇中扮演其好友的陳瀅就預告陳曉華將會在其他集數出現，仍有一些二人的場口尚未播出。

由於陳曉華的角色突然因為懷孕做出很多不理性的事，有網民覺得她的角色很蠢，她坦言大家不是當事人，不會明白角正在經歷甚麼事，並指Chilam在戲中的說話像一把把刀插入其角色心入面，加上是發展地下情，所以沒有人可以傾訴。

談到陳曉華跟張智霖(Chilam)的激情戲，不少網民羨慕他們，她說︰「我羨慕監製！成場戲係大家諗出嚟，監製、打燈、攝影師、收音傾好晒點收音，加上監製預先示範一次，我就跟住嚟做！」談到Chilam表示抱完陳曉華之後，腰骨有點攰，她笑謂︰「哈哈！因為嗰場戲都take咗幾takes，都係吃力嘅！」由於拍攝有不少低抄鏡頭，問到有沒有做足防走光措施，她表示有，加上那條黑色裙並不是大家想像般短。