璀璨之城｜陳瀅自爆生日仲未有人約 同張智霖激情戲無底線

陳瀅到電視城出席《璀璨之城》宣傳，大會播出預告片，見到陳瀅有不少戲份。適逢下周四是陳瀅生日，大會送上蛋糕，眾人一齊唱生日歌提早慶祝。陳瀅在戲中扮演陳曉華的好姊妹，她表示之後大家仍然會見到一些她跟陳曉華的場口。由於她曾預告過跟張智霖會有一場戲，而她會是超性感的演出，但不是賣弄色情，問到是否會跟陳曉華一樣跟Chilam會有激情場口，她非常口密僅稱跟陳曉華有很多激動的戲。然而，劇集播出時，見到陳瀅在Chilam面前脫到一絲不掛，非常大膽！
昨日( 14日)她落淚的場口，獲網民激讚，她表示因為跟陳曉華比較熟，加上在拍攝前也有跟陳曉華以劇中的造型拍了一些合照，在埋位前也特別看這些合照，所以很易墮入當下的情緒。她又認為陳曉華的角色自殺不止單純為愛，而是有很多複雜的情緒。她透露昨日更約埋一齊睇陳曉華自殺的場口，大家都細心欣賞對方的演繹。
問到陳瀅生日將會如何慶祝，她說︰「我專登今年咩都唔搞，等大家約！但係暫時一個人約！(男定女？)男加女！佢話代另一個人約！」由於過往陳瀅生日都會大夥兒慶祝，她說︰「以往生日都係我自己搞，所以咩都唔搞！我攰啦，我就等人嚟約我！我每日都等，點知無人約！」至於有沒有留起一些日子給人，她說︰「我無hold起呀！就係無人約！」問到有沒有想收到特別的禮物，她說︰「我當然希望大家繼續支持《璀璨之城》，鍾意我個角色啦！」