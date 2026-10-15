璀璨之城｜陳瀅自爆生日仲未有人約 同張智霖激情戲無底線

陳瀅到電視城出席《璀璨之城》宣傳，大會播出預告片，見到陳瀅有不少戲份。適逢下周四是陳瀅生日，大會送上蛋糕，眾人一齊唱生日歌提早慶祝。陳瀅在戲中扮演陳曉華的好姊妹，她表示之後大家仍然會見到一些她跟陳曉華的場口。由於她曾預告過跟張智霖會有一場戲，而她會是超性感的演出，但不是賣弄色情，問到是否會跟陳曉華一樣跟Chilam會有激情場口，她非常口密僅稱跟陳曉華有很多激動的戲。然而，劇集播出時，見到陳瀅在Chilam面前脫到一絲不掛，非常大膽！

昨日( 14日)她落淚的場口，獲網民激讚，她表示因為跟陳曉華比較熟，加上在拍攝前也有跟陳曉華以劇中的造型拍了一些合照，在埋位前也特別看這些合照，所以很易墮入當下的情緒。她又認為陳曉華的角色自殺不止單純為愛，而是有很多複雜的情緒。她透露昨日更約埋一齊睇陳曉華自殺的場口，大家都細心欣賞對方的演繹。