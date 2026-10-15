璀璨之城｜陳瀅全裸演出挑戰電視尺度 被張智霖睇全相

陳瀅今日宣傳《璀璨之城》時，被問到會否跟張智霖有超激床戲，她就僅表示跟陳曉華有多場激動場口，但早在首次宣傳時，她已經表示有一場超性感演出，強調不是賣弄色情，而且是很淒美。當時她更表示看完劇本之後，是自薦要這樣做，希望可以突出角色，沒料到在第四集尾聲時，便播出這一場戲。

陳瀅為博取張智霖的信任，先脫掉所有衣服，僅以黑色內衣褲示人。之後更close up她的臀部，最後更脫光光躺在床上，張智霖拿出手機拍下她的裸照，而且其中一個動作令人聯想到張智霖把陳瀅的腿擘開，拍下重要位置。這一場戲完全是挑戰電視尺度！