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娛樂
出版：2026-Oct-15 22:36
更新：2026-Oct-15 22:36

璀璨之城｜陳瀅全裸演出挑戰電視尺度 被張智霖睇全相

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陳瀅全裸演出挑戰電視尺度。

陳瀅今日宣傳《璀璨之城》時，被問到會否跟張智霖有超激床戲，她就僅表示跟陳曉華有多場激動場口，但早在首次宣傳時，她已經表示有一場超性感演出，強調不是賣弄色情，而且是很淒美。當時她更表示看完劇本之後，是自薦要這樣做，希望可以突出角色，沒料到在第四集尾聲時，便播出這一場戲。

陳瀅為博取張智霖的信任，先脫掉所有衣服，僅以黑色內衣褲示人。之後更close up她的臀部，最後更脫光光躺在床上，張智霖拿出手機拍下她的裸照，而且其中一個動作令人聯想到張智霖把陳瀅的腿擘開，拍下重要位置。這一場戲完全是挑戰電視尺度！

陳瀅脫光光逐格睇︰

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根據TVB官網登出的訪問，陳瀅表示為了這場戲花了9個月時間增肌減脂，「嗰段時期我不斷做gym，主打練下半身不停練patpat 因為我一直都冇好自律做gym ，但為咗呢個角色我堅持去做，令我養成咗健康嘅生活習慣。」

她又指與監製陳維冠Joe傾劇本時已十分喜歡這個故事，收到劇本看到這場戲更馬上傳短訊給對方，儘管監製表示「一個back shot 上半身除衫露個背就得」，但她認為可以拍得更深入同大膽，目的是展現 Sarah 的極大犧牲與深層故事。她亦大爆拍攝時，因為太緊張，在第一個take因為底褲黐住條褲，差一些一拼除掉，嚇到攝影師著她慢慢來，她又感謝劇組的保護與張智霖給予的信心，讓她能安心完成拍攝。

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陳曉華及陳瀅在《璀璨之城》扮好姊妹。(娛樂組攝)

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陳瀅在《璀璨之城》搏到盡！

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