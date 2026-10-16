Crystal Lake｜Linda Cardellini演怪物之母 連結到兇手殺人成癮｜洛杉磯直擊

NBC秋季節宣傳活動介紹過，《Crystal Lake》是《黑色星期五》(Friday The 13th)前傳，講述殺人魔Jason媽媽Pamela Voorhees的故事，由好戲之人Linda Cardellini演出，交代角色的母愛、悲傷和憤怒。
與殺人魔兒子關係親近
八十年代經典驚悚片之作《黑色星期五》，殺人魔之母由已故女星Betsy Palmer飾演。Linda說：「感謝Betsy的精湛演技，令大家難以忘記她獨特的演出。在收集Pamela角色資料時，發現其動機完全來自她和兒子Jason的關係──兩人是對方的一切；我要建立那種親密的感情，希望觀眾試圖了解Jason的童年經歷，甚麼事情觸發他們變成『怪物』。Pamela的憤怒就是推動她第一次殺人的動機。」
母子長期受不公平對待
Linda又分享拍攝殺人過程：「我用力劈往那個充滿道具血漿的機器，結果『血漿』不停彈向我臉龐和身上。那場戲很花時間，我須聲嘶力竭，亦從未試過這樣演動作場面，拍罷後情緒和體力都很攰。不過似乎令我連結到角色的內心世界，並可以想像兇手被發洩的情緒所吸引，從而繼續殺人，此經驗是意料不到的，非常有趣。」Linda透露劇中Jason只是個無知小孩，但受到許多不公平的對待，二人看到這世界黑暗的一面，這種憤怒使他們動了殺念，對創作Pamela這角色有很大的啟發。
Brad說：「我小時候已很愛電影，特別是八十年代的恐怖影集，令我印象深刻。在我攻讀電影學校和學習寫劇本時，參加過迪士尼的製作，兜了一大圈再回來創作的路程。人生就是這樣的美妙。」
道具服裝均是精心設計
劇中以七十年代為背景，Brad在服裝與髮型設計上經過精心設計，道具與車輛更極其考究。他說：「因為七十年代美國經歷過水門事件，令到很多美國人對制度開始存有懷疑，那段時期也開始流行嬉皮和婦女解放文化，是美國在轉變的時候。Pamela這角色是隨當時社會的發展在改變，是她告訴觀眾的故事。當然我也很愛當年的音樂、潮流服飾和設計，很cool。」