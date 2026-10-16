Crystal Lake｜Linda Cardellini演怪物之母 連結到兇手殺人成癮｜洛杉磯直擊

NBC秋季節宣傳活動介紹過，《Crystal Lake》是《黑色星期五》(Friday The 13th)前傳，講述殺人魔Jason媽媽Pamela Voorhees的故事，由好戲之人Linda Cardellini演出，交代角色的母愛、悲傷和憤怒。

與殺人魔兒子關係親近

八十年代經典驚悚片之作《黑色星期五》，殺人魔之母由已故女星Betsy Palmer飾演。Linda說：「感謝Betsy的精湛演技，令大家難以忘記她獨特的演出。在收集Pamela角色資料時，發現其動機完全來自她和兒子Jason的關係──兩人是對方的一切；我要建立那種親密的感情，希望觀眾試圖了解Jason的童年經歷，甚麼事情觸發他們變成『怪物』。Pamela的憤怒就是推動她第一次殺人的動機。」