陳瀅為脫光光苦練幼腰蜜桃臀 相隔11年再次挑戰全裸演出

陳瀅在《璀璨之城》為博取張智霖的信任，先脫掉所有衣服，僅以黑色內衣褲示人，之後更close up她的臀部，最後更脫光光躺在床上，張智霖拿出手機拍下她的裸照，而且其中一個動作令人聯想到張智霖把陳瀅的腿擘開，拍下重要位置。
這一場戲完全是挑戰電視尺度！根據TVB官網登出的訪問，陳瀅表示為了這場戲花了9個月時間增肌減脂，「嗰段時期我不斷做gym，主打練下半身不停練patpat。 因為我一直都冇好自律做gym ，但為咗呢個角色我堅持去做，令我養成咗健康嘅生活習慣。」她的努力亦沒有白費，操到幼腰、蜜桃臀。
對上一次陳瀅有這樣大尺度的舉動，已經是11年前。當年陳瀅在拍攝《潮流教主》期間獲批4日假，於是去曼谷拍攝圖像文學《半透明的舞孃》，她拍下一輯全裸照片，但就保持三點不露，重要位置不是被仙人掌遮住，便是有其他東西遮擋。
在出發前，她還未決定脫光光拍照，飛抵當地發現衣服跟場景不配合，同時跟攝影師團隊已經很有默契，有感自己狀態非常好，於是決定全裸拍攝。回顧當年訪問，拍攝時多名工作人員清場，連埋女攝影師及她僅得6人在現場，她說︰「我同自己講要relax，影咗唔夠半個鐘，我連underwear都除埋，成個過程感覺良好！」陳瀅坦言希望透過本書讓大家可以了解她更多，而且也不拒絕接性感角色，大前題是「如果舒服嘅話ok，但一定要三點不露。」