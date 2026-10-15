陳瀅為脫光光苦練幼腰蜜桃臀 相隔11年再次挑戰全裸演出

對上一次陳瀅有這樣大尺度的舉動，已經是11年前。

陳瀅在《璀璨之城》為博取張智霖的信任，先脫掉所有衣服，僅以黑色內衣褲示人，之後更close up她的臀部，最後更脫光光躺在床上，張智霖拿出手機拍下她的裸照，而且其中一個動作令人聯想到張智霖把陳瀅的腿擘開，拍下重要位置。

這一場戲完全是挑戰電視尺度！根據TVB官網登出的訪問，陳瀅表示為了這場戲花了9個月時間增肌減脂，「嗰段時期我不斷做gym，主打練下半身不停練patpat。 因為我一直都冇好自律做gym ，但為咗呢個角色我堅持去做，令我養成咗健康嘅生活習慣。」她的努力亦沒有白費，操到幼腰、蜜桃臀。