ZPOT新歌《第7代男團》MV重現經典畫面 少爺占填詞唱盡香港不同年代男團

新晉七人男子組合ZPOT成員包括黎子琛（Alvin）、關曉隆（Bosco）、周德誠（Cow）、黃日禧（Dave）、張肇維（Gordon）、林焯彥（Marcus）及Ian Hannz，七子推出全新單曲《第7代男團》，今次由徐浩作曲及監製、少爺占填詞、Bosco及Marcus親自填寫Rap詞、葉澍暉編曲。 新歌寫入了香港不同年代的男團，包括元祖男團小虎隊，殿堂級男子跳唱組合草蜢、Shine、Boy'z，師兄團MIRROR及P1X3L，寄望ZPOT作為樂壇新世代，懷著興奮與熱情，努力做好每個作品和舞台表演，引起新浪潮，同時可以成為大家心中的第七代男團，傳承本土男團精神！

導師轉身份合作 曾於選秀節目擔任導師的少爺占今次以全新身份與ZPOT合作，Bosco說：「今次新歌《第七代男團》想向香港每一代男團前輩致敬。每一代男團都留下咗好經典嘅印象。阿占填詞嘅時候融合咗每一代男團嘅代表性元素，對我哋ZPOT嚟講係一份寄語同埋祝福，希望我哋可以成為香港另外一對有代表性嘅男團，繼續喺舞台上面發光發亮。」 Gordon亦感謝少爺占的心意：「可以以另一個身份再同少爺占合作，其實好開心。少爺占真係對我哋很好，無論係錄音定拍MV都特登過嚟探班。歌詞入面有好多特登致敬香港男團嘅元素，睇得出佢落足心力去設計，非常期望未來仲有機會合作。」

除了少爺占的精彩填詞外，歌曲中的Rap詞部分由Marcus及Bosco包辦，寫下屬於年輕一代的宣章與迷惘。Marcu提到創作初衷：「今次個Rap係我哋自己一手一腳寫出嚟。作為新人，好多時會受到好多人質疑，甚至有人覺得我哋唔啱喺呢個舞台發光發亮。我希望透過呢個Rap鼓勵自己同埋鼓勵冇信心嘅人，千祈唔好因為一啲聲音而放棄夢想，每個人都有屬於自己嘅道路。」Bosco補充道：「作為樂壇新血，好希望可以有我哋自己嘅舞台同埋表演，屬於我哋自己嘅時代。我特登喺Rap詞入面加入咗ZPOT嘅名字，希望將來可以創造一個新浪潮。」

舞蹈方面，編排舞師彭彭特意在動作中加入歷代男團的標誌性符號，例如草蜢經典的森巴舞動作，並融入70、80年代Disco舞蹈。Ian Hannz透露今次舞步藏小心思：「排舞師放咗好多唔同男團嘅標誌性動作落去，好值得一提嘅係我哋有一個『7』字嘅手勢，大家睇舞蹈時可以留心搵下呢個手勢喺邊度出現。」

舞蹈融入disco元素 今次MV由Terry導演執導，拍攝團隊設計了多款互動鏡頭與Dance Version場面，巧妙還原了六個男團MV的經典畫面。Bosco Rap的畫面，以鏡房為場景，與MIRROR首支單曲《一秒間》有微妙的小連結；Gordon亦在MV跳了一小段草蜢的《忘情森巴舞》； Ian Hannz亦演繹了 P1X3L《Bomb》的情節；MV中亦有Marcus帶領成員在鬼屋尋找鑰匙的冒險情節，象徵探索團隊定位的歷程。其中令全員最深刻的一幕，是重現七人當年初參選《全民造星》時的造型照。Cow說：「我哋認為最有意義嘅一個畫面，係還原返我哋七個人喺《造星》99強造型照個shot。每個人當時都好緊張，有種回到之前參賽嘅感覺。導演要求非常嚴格，連表情同手勢都要一模一樣，我覺得呢個畫面非常有意思。」

造型方面則準備了兩套風格：第一套為反叛學院風，七人穿上整齊襯衫打領帶，同時加入山系配件如：登山鞋、護目鏡、綁腰登山繩，展現GenZ的個性；第二套則以七彩變幻為主題，七位成員各自穿上不同色彩的服飾並配以毛毛飾品點綴，象徵七種光束融合。談及心中理想的男團條件與最喜愛的前輩，成員們各有感悟並分享各自向心中的榜樣。Marcus最喜歡同樣是選秀出道的小虎隊，他認為男團需具備獨特技能、性格與絕不放棄的態度，希望以青春活力為香港人抒解壓力；Ian Hannz心目中的理想男團是草蜢，受其勁歌熱舞的感染力影響而愛上舞蹈與舞台，並指男團除唱跳外，每位成員都要有代表當代男性審美、服裝潮流及世代風格的特色；Alvin由《全民造星》開始留意MIRROR，八年間追看其綜藝、音樂會、電影及劇集，他認為男團必須具備紮實的唱跳功底、默契與團結，才能在台上互相補位、朝共同目標邁進；Cow同樣視師兄MIRROR為目標，大讚他們兼具外貌、唱跳實力與強大舞台表現力；自小追看《造星》的Bosco則是P1X3L 的忠實粉絲，甚至收藏不少Phoebus的手幅，他認為男團成員定位應當鮮明且互相補位；Dave分享Shine的經典名作《燕尾蝶》陪伴他度過童年到大學，更是他初學結他時的必練曲目；Gordon則非常欣賞I Love You Boyz（艾粒），指他們將幽默搞笑與在地文化完美結合，兼任 DJ、編導、填詞及演員，展現多才多藝的特質，期望ZPOT未來也能全方位發展。

ZPOT《第7代男團》MV