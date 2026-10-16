璀璨之城｜與陳煒首次合作是30年前 姜大衛拍撞車畫面爆一個位用AI

姜大衛、陳煒在《璀璨之城》分別扮演尚利鋒集團主席「官志琛」，及掌握關鍵選票的副主席「姚景虹」。二人昨日出席宣傳時，表示第一次合作已經是1997年的《雪花神劍》，煒哥指當時是扮演姜大衛的女兒，更是她入行第一部劇。

姜大衛笑稱現在陳煒很好戲，所以跟她一齊拍攝時會緊張起來。他又提到張智霖初入行時也是跟他合作，拍得是《射鵰英雄傳之九陰真經》，自己跟吳卓羲合作則相對較多。他坦言香港很細，但要再合作其實不容易。他們又談到今次拍攝分別到澳門、珠海取景，整個過程食好住好，加上橫誇了聖誕、新年，工作人員又很好，所以非常開心。