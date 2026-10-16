璀璨之城｜與陳煒首次合作是30年前 姜大衛拍撞車畫面爆一個位用AI

姜大衛、陳煒在《璀璨之城》分別扮演尚利鋒集團主席「官志琛」，及掌握關鍵選票的副主席「姚景虹」。二人昨日出席宣傳時，表示第一次合作已經是1997年的《雪花神劍》，煒哥指當時是扮演姜大衛的女兒，更是她入行第一部劇。
姜大衛笑稱現在陳煒很好戲，所以跟她一齊拍攝時會緊張起來。他又提到張智霖初入行時也是跟他合作，拍得是《射鵰英雄傳之九陰真經》，自己跟吳卓羲合作則相對較多。他坦言香港很細，但要再合作其實不容易。他們又談到今次拍攝分別到澳門、珠海取景，整個過程食好住好，加上橫誇了聖誕、新年，工作人員又很好，所以非常開心。
談到姜大衛在戲非常威嚴，他謙稱張智霖在劇中的戲場更勁。他坦言演類似角色有兩、三次，自己希望帶出不同感覺，他坦言有跟監製溝通，自己亦加入一些設計，所以就成為大家今日見到老謀深算的官志琛。對於日前播出他要應付撞車爆玻璃的場口，姜大衛表示沒有受傷，「佢哋安排得好好，只係小動作！AI嚟㗎！因為當地政府唔俾拍爆玻璃，驚危險，於是監製就用AI整個啲玻璃，但動作各樣全都係我做。」
對於吳卓羲、張曦雯拍劇傳出緋聞，姜大衛大讚二人合襯。他說︰「真㗎？如果真，我恭喜佢哋；如果唔係，我都恭喜佢哋，即係好成功！」陳煒笑問他為何不讓陳曉華入「官門」，他大讚陳曉華好戲，「程醫生到依家，非常好戲！」談到早前他跟狄龍合照，他坦言沒有不和，「我哋只係道不同」。