熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Oct-16 08:00
更新：2026-Oct-16 08:00

地獄大狀｜潘燦良鬼上身激咀魏浚笙 扮女同志微表情展神級演技

分享：
螢幕截圖 2026 10 16 上午1.56.55

潘燦良在《地獄大狀》激咀Jeffrey片段，在網上火速洗版。

由銀河映像與MarkerVille聯手製作的ViuTV原創劇《地獄大狀》，昨晚(15日)播出第9集，講述由潘燦良演的馬鈞豪繼續與邱蔭蔭(林愷鈴Ashley飾)大鬥法，爭奪同性戀女兒「師姐馬思明」(伍詠詩飾)的遺體處置，最爆一幕是潘燦良在車廂中激咀魏浚笙(Jeffrey)，劇集播出後，片段𣊬即在網絡洗版，大讚潘燦良是今集MVP，因這並非一般的BL咀戲，燦哥要扮作被同性戀女兒(師姐)上身，然後主動與男生kiss，難度極高，盡顯神級演技。黄偉傑導演在社交平台分享，「Day1邀請燦哥演出時，已經講明會有呢場戲，燦哥非常專業，話只要劇情需要，點嘴都無問題！」

螢幕截圖 2026 10 16 上午1.09.23 螢幕截圖 2026 10 16 上午1.15.18 螢幕截圖 2026 10 16 上午1.15.40 9994df27 0345 4663 b7d3 61a22759627d EP9 2 EP9 1 F4b3015d 1d20 491d 9221 86543affeb1b

這集劇情講述伍詠詩即使報夢，都無法令父親改變主意，潘燦良更當眾指女兒一定喜歡男生，並堅持守護傳統婚姻價值，激到伍詠詩上林愷鈴身，幾乎親手殺死父親。在無計可施下，演師姐太太的許月湘竟然在喪禮上盜屍。經過一場馬路追逐，林愷鈴使出大絕，以手機偷拍片勒索潘燦良，片中驚見燦哥在車廂中激咀Jeffrey，燦哥更向Jeffrey表示：「我好掛住你。」並承諾：「呢排辛苦你，等白癡選民投票俾我，我贏咗，我哋就有好多時間繼續見面。」而Ashley一句「恐同即是深櫃」，再配合燦哥與男助手的眼神，更令不少網民猜測兩人是「真BL」，只是一直隱瞞關係。

88524c8e 7d53 4337 814c 285620e44734 B4cec2ec 192e 4a1c bc79 2c68b153e1b8 螢幕截圖 2026 10 16 上午1.54.09 Ffd357b8 7a5f 4728 b8e5 9c2db9597b11 螢幕截圖 2026 10 16 上午1.56.25 13070453 57ee 4167 8e08 903d55c59919 5be075e7 5ea6 40ea 8104 a6d0bab7f529 3d0b1bfb db01 4d88 89e2 210a97b501ce 23257447 22df 4693 978e 7ac8f5dd9409 2642913f bc45 4bbc b91f 14d8b0e279e1 9512849c e5c3 4d2b a0a6 900113e48cdf 4a41d85e 13bc 4dd8 8baa 5f6540668210

接著鏡頭一轉，Ashley與潘燦良步進停車場，燦哥一臉猶豫打開車門，魏浚笙則打開另一邊門，Ashley躲到停車場門外，Jeffrey與Ashley測試收音系統，接著催促燦哥爽快行事，燦哥卻是一臉羞答答兼心跳加速，當Jeffrey主動出擊時，慘被燦哥怒摑。在Ashley再三催促下，燦哥主動激咀Jeffrey。燦哥從態度強硬的大律師，瞬間變為被女兒上身的爸爸，更要表達女同性戀者主動咀男生時，感到噁心和抗拒感，可謂今集的最有價值的演員(MVP)。而Ashley從勒索、偷拍到幫師姐完成遺願的3種笑容，亦見層次分明。

播畢第9集後，黃偉傑在社交平台多謝燦哥和Jeffrey傾力演出，「拍攝呢場男男激吻，劇組上下都好大壓力！話哂大家都未試過，拍攝當日兩位都好放！效果非常好！再次多謝兩位落力演出！」

F74f59ad 7429 4281 b3f3 a68452a4db18 Fd654627 279a 4432 ad8a 83b9cf5ea1e1 4881a561 a50f 4031 965c b3ec50de9bdc 17d303ab fe5c 42a9 8403 9f43ac4cd40c 2956ee04 8fd5 4b25 a87c e0a6add8a210 531fc486 7f67 4051 bf8f 256544950a94

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務