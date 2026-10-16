地獄大狀｜潘燦良鬼上身激咀魏浚笙 扮女同志微表情展神級演技

由銀河映像與MarkerVille聯手製作的ViuTV原創劇《地獄大狀》，昨晚(15日)播出第9集，講述由潘燦良演的馬鈞豪繼續與邱蔭蔭(林愷鈴Ashley飾)大鬥法，爭奪同性戀女兒「師姐馬思明」(伍詠詩飾)的遺體處置，最爆一幕是潘燦良在車廂中激咀魏浚笙(Jeffrey)，劇集播出後，片段𣊬即在網絡洗版，大讚潘燦良是今集MVP，因這並非一般的BL咀戲，燦哥要扮作被同性戀女兒(師姐)上身，然後主動與男生kiss，難度極高，盡顯神級演技。黄偉傑導演在社交平台分享，「Day1邀請燦哥演出時，已經講明會有呢場戲，燦哥非常專業，話只要劇情需要，點嘴都無問題！」

這集劇情講述伍詠詩即使報夢，都無法令父親改變主意，潘燦良更當眾指女兒一定喜歡男生，並堅持守護傳統婚姻價值，激到伍詠詩上林愷鈴身，幾乎親手殺死父親。在無計可施下，演師姐太太的許月湘竟然在喪禮上盜屍。經過一場馬路追逐，林愷鈴使出大絕，以手機偷拍片勒索潘燦良，片中驚見燦哥在車廂中激咀Jeffrey，燦哥更向Jeffrey表示：「我好掛住你。」並承諾：「呢排辛苦你，等白癡選民投票俾我，我贏咗，我哋就有好多時間繼續見面。」而Ashley一句「恐同即是深櫃」，再配合燦哥與男助手的眼神，更令不少網民猜測兩人是「真BL」，只是一直隱瞞關係。

接著鏡頭一轉，Ashley與潘燦良步進停車場，燦哥一臉猶豫打開車門，魏浚笙則打開另一邊門，Ashley躲到停車場門外，Jeffrey與Ashley測試收音系統，接著催促燦哥爽快行事，燦哥卻是一臉羞答答兼心跳加速，當Jeffrey主動出擊時，慘被燦哥怒摑。在Ashley再三催促下，燦哥主動激咀Jeffrey。燦哥從態度強硬的大律師，瞬間變為被女兒上身的爸爸，更要表達女同性戀者主動咀男生時，感到噁心和抗拒感，可謂今集的最有價值的演員(MVP)。而Ashley從勒索、偷拍到幫師姐完成遺願的3種笑容，亦見層次分明。