伍富橋太太Shirley凌晨作動突穿羊水 富貴入住養和超豪套房

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富貴太太梁兆楹（Shirley）日前驚喜宣布已誕下愛兒Julian，BB比預產期提早近一個月「搶閘」出世，但幸好最終母子平安。「天下第一關」鄭紹康（Francis）在社交網分享早前到醫院探望的短片，令Shirley生仔入住的養和醫院產科套房內部環境曝光。

住奢華獨立房 片中，見Shirley入住養和醫院獨立套房，套房空間極度闊落，設有客廳、沙發、大型電視、雪櫃、餐枱等，配套儼如五星級酒店，估計連同各項醫療雜費，Shirley 今胎埋單至少花費40萬元。Shirley透露事發在凌晨五時許，當時她還在床上休息，突然驚覺穿羊水，隨即拍醒老公緊急入院。Shirley分享心情道：「興奮，過程唔辛苦」並感恩表示整個過程十分順利，入院後迅速獲安排手術，BB亦健康出世。而生產後的她精神狀態極佳，甚至能極速落床活動，完全不似剛剛生完BB。問到對兒子的寄望時，Shirley笑謂：「佢咁唔聽安排，應該對自己人生好有主見！所以我哋諗住放手由佢自己去做，因為安排咗都唔係嗰回事，我洗咗咁多錢擇日，原來你自己揀嘅。」