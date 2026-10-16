中年好聲音4｜十強歌手繼續在台上分享感受 周志康順道介紹11月底孖兄弟演唱會

《中年好聲音4越唱越強演唱會》昨晚(15日)在伊利沙白體育館圓滿完成尾場演出，中聲評審肥媽 Maria Cordero 、張佳添、海兒；黑妹姐李麗霞；動物歌手羅天宇、莫家淦、黃建東；中聲1、2、3的李佳、顏志恒、顏米羔、劉威煌、陳芊芸、林思彤、梁浩賢、甘永傑等均有前來捧場。

經過首晚演出，《中聲4》10 強歌手包括尹景順、許雲妮、鄭家聲、蔡宓婕、尤淑情、許美琪、吳亦偉、周志康、 陳旭培、鄭仲豪彷如十支架在弓上的箭，蓄勢待發把練習得滾瓜爛熟的歌送給現場所有觀眾。尹景順加尤淑情在鋼琴伴奏唱出一小段《我最親愛的》後，四位女歌手合唱《SUPERWOMAN》，六位男歌手則合唱《男人的浪漫》，接著尤淑情獨唱了《Listen》和《Bad Boy》，她說今晚大家在台上也會豁出去表演，希望現場觀眾以掌聲鼓勵大家。 許美琪和蔡宓婕獻上了她倆的首支合唱單曲《單身者的幸福指標》，蔡宓婕說雖然她已結婚，但也應該有屬於自己的 Me Time ，也是這首新歌所蘊含的態度。在唱完《給愛麗絲後》，許美琪說：「以下這首歌我從沒有在舞台上唱過，我很喜歡古裝片或劇集，也想向李玟致敬，我給大家送上的歌便是電影《臥虎藏龍》的《月光愛人》。」



鄭家聲先跳唱出《翻騰》，也唱了他自己創作的《肯定嗎》，跟著和許雲妮合唱了《在加納共和國離婚》，最後在舞蹈員伴舞下獻唱了《鐵幕誘惑》，精湛舞藝贏來全場歡呼聲。周志康、 陳旭培、鄭仲豪三人合唱了《笨小孩》，之後周志康獨唱了《Touch》 ；陳旭培獨唱了《心酸的情歌》，顏米羔更特別在這部分搞笑的給他獻上了一棵西蘭花；鄭仲豪則揀選了《想你》。接著吳亦偉和鄭仲豪合唱了《開到荼蘼》，也和陳旭培合唱了《留低鎖匙》。



四位女唱將許雲妮、蔡宓婕、尤淑情、許美琪再度在台上合體獻上《酒矸倘賣無》，蔡宓婕表示這是她很喜歡這一首歌，但未有機會在比賽表演過，她在比賽時也從沒和其他三位合唱過，今晚感到非常開心，終於可以和其他三位女歌手如願唱出這首歌，她接著唱了《真情人》，尹景順和周志康更特別為她伴舞，結尾畫面是蔡宓婕坐在周志康大腿上，蔡宓婕笑說她有向康嫂報備，最後她唱了《穿花蝴蝶》。許雲妮和鄭仲豪先合唱了《I will survive》，再獨唱了《停留在雨天》和向她偶像梅艷芳致敬的《夕陽之歌》。

尹景順在唱完《陀飛輪》後說：「不經不覺已過了一年時間，多謝大家眷顧中年好聲音4，祝大家身體健康，健康很重要，也會令人感到開心。」接著他和陳旭培合唱了《蔓珠莎華》，兩人嫵媚的眼神令這首歌生色不少。在和蔡宓婕及吳亦偉合唱了《第一天》及讀出鳴謿名單後，尹景順邀請了《﻿中年好聲音4越唱越強演唱會》的冠名贊助商海馬牌創辦人鄔友正先生到台上分享人生，鄔生更特別獻唱了他的《拼盡無悔》送給大家。



十位歌手在跳唱了《信自己》、《將冰山劈開》、《自由》和《越唱越強》後，繼續像昨晚一樣在台上分享感受，大家也非常感謝粉絲對他們的支持，承諾會把日後的演出做到最好，鄭仲豪：「多謝TVB及所有台前幕後的工作人員，沒有你們就沒有可能完成這個演唱會。」陳旭培：「在過去一年，大家看著我們由第一集什麼也不認識，到可以站在這一個台上唱歌給大家聽，舉行一個演唱會，得到大家的支持，我覺得好感恩。」許雲妮：「沒有你們約支持我就沒有今晚這個演唱會，我們等了大家的尖叫聲好耐啦。」

鄭家聲：「畢業演唱會對我來說是見証成長，在這一年見証及經歷了好多好多，所以這一個畢業演唱會並非一個好簡單的演唱會。」周志康：「我在比賽中得到朋友之間的友誼，他們每一個也是很真誠，我們一起享受音樂及舞台，在此順道告之大家我將於11月28日在麥花臣場館，舉行《周志康 X 周志文 兄弟 • 無雙演唱會》，希望大家多多支持。」

