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娛樂
出版：2026-Oct-16 16:15
更新：2026-Oct-16 16:15

炎明熹新歌唱出失衡愛情 Kenji Fan 化身PUA男友

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11 MV 劇照 Gigi 炎明熹 在搖搖板上相對的我們

炎明熹推出今年第四首派台歌《在搖搖板上相對的我們》。

炎明熹（Gigi）推出今年第四首派台歌《在搖搖板上相對的我們》，由陳考威、AP 潘宇謙作曲、亞木填詞，並由陳考威監製。歌曲以搖搖板比喻一段逐漸失衡的愛情，一方天真以為彼此合拍，後來才發現種種體貼和遷就背後，其實是一方不斷索取、另一方不斷退讓。Gigi 唱出昔日融洽過後剩下的容忍與委屈，當付出越多、要求亦越多，分開似乎亦只是時間問題。

16 MV 劇照 Gigi 炎明熹 在搖搖板上相對的我們

Gigi 唱出昔日融洽過後剩下的容忍與委屈，當付出越多、要求亦越多，分開似乎亦只是時間問題。

Gigi 憶述第一次收到 Demo 時，還未完整聽完歌曲，覺得暫時未能被它觸動。她坦言：「呢首歌我仲未感應到。」直至某天在公司與同事再次聽 Demo，她突然對旋律有了新的感覺，好像一下子聽懂了，跟當初獨自在家聽時截然不同。後來她亦得知作曲人兼監製 Gareth 陳考威十分喜歡這首旋律，更能想像由她演繹的模樣，最終促成《在搖搖板上相對的我們》。

14 MV 劇照 Gigi 炎明熹 在搖搖板上相對的我們

新歌旋律帶給 Gigi 一種「喇住喇住」的感覺。

MV 將這段失衡關係搬上熒幕，由范麒智（Kenji）化身 PUA 男友。為演好角色，他拍攝前特意上網「溫書」，研究不同 PUA 金句及說話方式，拍攝鬧交戲時更放大手勢和動作，甚至鬧到喉嚨痛！面對 Kenji「落力 PUA」，原本擔心喊不出的 Gigi 迅速入戲，最後喊戲更一 take pass！

戲中愛得轟烈，戲外 Gigi 與 Kenji 原來同屬 I 人。對於首次合作的第一幕便要上演熱戀戲，二人確實有點不知所措。Gigi 笑言：「我哋一碌木咁坐咗喺度，好僵硬，好好笑。」二人最後竟靠食物成功破冰：「然後我一嘢塞咗佢食蛋同飲橙汁，就漸漸破冰，唔知點解呢幕好印象深刻！」其後再靠貓貓和星座打開話匣子，慢慢培養出默契。成功破冰後，Gigi 卻迎來另一個拍攝挑戰──忍笑。原來 Gigi 平日靜下來便很容易想笑，更會一笑便停不下來，搞怪小宇宙隨時爆發。其中一幕 Kenji 發脾氣拍枱，氣氛明明十分緊張，Gigi 卻忍不住笑場，令原本緊繃的鬧交戲意外增添不少 NG 花絮。

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