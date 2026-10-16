炎明熹新歌唱出失衡愛情 Kenji Fan 化身PUA男友

炎明熹（Gigi）推出今年第四首派台歌《在搖搖板上相對的我們》，由陳考威、AP 潘宇謙作曲、亞木填詞，並由陳考威監製。歌曲以搖搖板比喻一段逐漸失衡的愛情，一方天真以為彼此合拍，後來才發現種種體貼和遷就背後，其實是一方不斷索取、另一方不斷退讓。Gigi 唱出昔日融洽過後剩下的容忍與委屈，當付出越多、要求亦越多，分開似乎亦只是時間問題。

Gigi 唱出昔日融洽過後剩下的容忍與委屈，當付出越多、要求亦越多，分開似乎亦只是時間問題。

Gigi 憶述第一次收到 Demo 時，還未完整聽完歌曲，覺得暫時未能被它觸動。她坦言：「呢首歌我仲未感應到。」直至某天在公司與同事再次聽 Demo，她突然對旋律有了新的感覺，好像一下子聽懂了，跟當初獨自在家聽時截然不同。後來她亦得知作曲人兼監製 Gareth 陳考威十分喜歡這首旋律，更能想像由她演繹的模樣，最終促成《在搖搖板上相對的我們》。

新歌旋律帶給 Gigi 一種「喇住喇住」的感覺。