蕭芳芳耳疾問題少搵朋友 七公主僅與陳寶珠馮寶寶有聯絡

蕭芳芳今日到黃埔一幼稚園出席護苗基金《愛跳舞的小甲蟲》課程發布會，她特意邀請郭富城到時一齊為全新幼兒教育課程做宣傳。由於芳芳姐耳疾問題，她跟郭富城交流時，留意城城的口型及肢體動作，城城也特別做多些動作，讓芳芳姐知道他在說甚麼。事前工作人員著傳媒寫下問題讓芳芳姐，之後芳芳姐望住紙條再回應。

當她接受電子傳媒訪問時，透過工作人員特意問許文軒的英文名，並與他夾一夾怎樣做比較好。其後許文軒先讀問題，再指一指記者的提問紙條，她看完問題便再望向鏡頭回答。