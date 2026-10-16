蕭芳芳耳疾問題少搵朋友 七公主僅與陳寶珠馮寶寶有聯絡

蕭芳芳今日到黃埔一幼稚園出席護苗基金《愛跳舞的小甲蟲》課程發布會，她特意邀請郭富城到時一齊為全新幼兒教育課程做宣傳。由於芳芳姐耳疾問題，她跟郭富城交流時，留意城城的口型及肢體動作，城城也特別做多些動作，讓芳芳姐知道他在說甚麼。事前工作人員著傳媒寫下問題讓芳芳姐，之後芳芳姐望住紙條再回應。
當她接受電子傳媒訪問時，透過工作人員特意問許文軒的英文名，並與他夾一夾怎樣做比較好。其後許文軒先讀問題，再指一指記者的提問紙條，她看完問題便再望向鏡頭回答。
芳芳姐表示今次的課程不是談性，而是聚焦在幼稚園性侵犯，著重身體安全。她說：「呢個故仔係同作者戴公主一齊諗，係講一個小甲蟲鍾意跳舞，之後點樣學識保護自己身體。主力係俾幼稚園嘅小朋友。等幼兒學識令身體安全，唔係講性，佢哋學識就會知點樣保護身體，同埋尊重他人身體。呢個課程去唔同幼稚園試驗運行，好多幼兒喜歡。希望全香港幼稚園都可以推廣到。」
談到今次跟郭富城合作，她表示早年曾跟他一齊跳舞，為護苗基金籌款，「22年前，當時喺TVB籌款，佢好好人，因為佢要同我練大半日舞，佢都同我練再正式拍攝，我好感動，佢真係好好人，佢好忙，所以今次呢個小甲蟲又係鍾意跳舞，就試吓請佢，點知佢真係一口應承，我真係好開心！」
問到她的身體狀況，她笑言化了妝才看上去很精神，「我身體幾好，耳仔就麻麻哋，而家咁樣出嚟一次，有咁多聲音入咗去，耳鳴係會更加響，我通常出嚟一次，我要瞓幾個星期，為咗護苗我唔緊要。有啲對唔住我啲朋友，因為我出親嚟一次就要返去瞓幾個星期，我比較少啲同朋友聚會，我覺得有啲唔開心，對自己好失望，但真係冇辦法。」問到有沒跟七公主聯絡，她表示跟陳寶珠、馮寶寶有聯絡，會用微訊溝通，「其他就冇聯絡過」。