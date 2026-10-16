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娛樂
出版：2026-Oct-16 23:05
更新：2026-Oct-16 23:05

郭富城啟德演唱會不加場 唔排除搵埋兩女上台鬥舞

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蕭芳芳特意邀請郭富城到時一齊為全新幼兒教育課程做宣傳。（娛樂組攝）

郭富城應蕭芳芳之邀到黃埔一幼稚園出席護苗基金《愛跳舞的小甲蟲》課程發布會，由於芳芳姐耳疾問題，她跟郭富城交流時，留意城城的口型及肢體動作，城城也特別把口型做得比誇張及做多些動作，讓芳芳姐知道他在說甚麼。事前工作人員著傳媒寫下問題讓芳芳姐，之後芳芳姐望住紙條再回應。城城表示無論點做都是因為愛錫芳芳姐，自己跟她也有22年沒見，今次是收到她的親筆信，加上活動非常有意義，所以立即應承。

城城表示收到有芳芳姐簽名的書，自己回家後會一齊閱讀，因為《愛跳舞的小甲蟲》令到小朋友可以由淺入深去知道如何去保護自己。他說：「第一時間已經send咗俾我太太，因為禮拜五，小朋友仲要翻學，咁完咗，我會親手去送俾我三個朋友。呢本書我哋會一齊要去睇，小朋友唔明嘅嘢可以解釋俾佢聽。」並指大女都快將9歲，亦是時候及早教導她們如何保護自己。「依家生活處於一個狀態，係去學習點樣同我太太一齊去教導小朋友嘅成長，點樣保護自己。」

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城城年底舉行兩場的跨年啟德演唱會已經售罄，問到會否加場，他說：「我真係冇諗過！咁其實我諗喺公司佢哋最主要希望喺呢個節日嘅氣氛入面，能夠同大家一齊分享到一個好特別嘅日子，又可以睇到我嘅表演嚟迎接新嘅一年嘅時刻，咁其實對我嚟講，我覺得兩場已經好足夠，意義上面好足夠。至於將來會唔會再去做一個新嘅演唱會，喺另外一個地方，或者翻返紅館，呢個係未確定嘅因素。其實我自己都做緊喺我哋全世界嘅一個巡迴演唱會，只係呢個比較特別係倒數，喺iconic moment同大家一齊分享新嘅一年。」

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郭富城表示未考慮加場。（娛樂組攝）

至於大寶和二寶會否上台鬥舞，城城笑謂：「唔知觀眾想唔想，其實佢哋上次喺深圳嘅時候，我問邊個想挑戰我，冇預計到佢哋兩個要舉手，激死！咁你唔通拒絕佢哋咩？唔可以拒絕有時啲嘢，既然咁大膽要挑戰爹哋啦，我覺得我都冇所謂啦！」他又提到有一次在內地完成其中一場巡演之後，兩女竟向他下戰書，返到屋企跟他說：「爹哋，我挑戰你！我要挑戰鯊魚舞！」隨即跳舞給他看，更做到其中一個高難度動作。對於兩個女遺傳到他的跳舞細胞，城城沾沾自喜表示「我好相信基因呢一樣嘢！」

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問到囡囡有沒有自薦，城城曾問女兒，沒料到她們表示想上台表演。他笑謂：「佢哋唔識啫，上到台就驚啦！因為學校其實好多表演，譬如聖誕節會有唔同種類音樂相關比賽、音樂劇、跳舞比賽，咁我同太太都會睇佢哋上台表演。佢哋都睇過我表演，佢哋都知道我好認真對待工作，同不斷挑戰自己，我相信佢哋感受到，亦希望佢哋可以秉承到！」

他又提到上次兩女公開跳舞的影片在網上傳開後，不少人大讚兩女跳得好，他坦言兩女都是上網自行跟住跳，自己給她們的表現是100分。對於過去他一直很小心保護囡囡的容貌，今次意外曝光，城城表示沒有介意。他說：「唔通我叫老婆俾個口罩戴住先啦，因為唔係專登介紹佢哋，大家都喺個氣氛裡邊，大家咁咁開心嘅時候咪分享，相信我太太都唔會介意。」即將踏入61歲的他表示因為三寶跟他同月生日，所以會一齊慶祝。他說：「佢哋就算一個一個行埋嚟錫我一啖又好，一個擁抱重重，就算我幾辛苦，我覺得都好值得！」

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郭富城兩女的外貌曝光。

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