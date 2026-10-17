黃詠儀插喉前致電安排捐贈遺產 容樹恒醫生淚崩剖白插喉拔喉兩難

每日看顯微鏡訓練眼球肌肉戰勝視障
黃詠儀出身基層，年幼喪父，10 歲起因腦部有罕見血管疾病，偶爾失明、頭部劇痛及嘔吐，經常進出醫院。黃詠儀立志讀醫：「我可以每天幫人，不是別人幫我」。畢業後選擇旁人眼中女生難以勝任的骨科。Clara 的骨科之路並不平坦，於威爾斯手外科團隊實習期間，發現用顯微鏡會看到重影，後來確診雙眼有視覺功能障礙。Clara 沒有聽醫生勸告放棄用顯微鏡，每天下班後留在手術室看顯微鏡訓練眼球肌肉，經過一年努力，她終在顯微鏡下看到影像清晰的圓形，毅力可嘉。
口頭禪：「我做得不夠好」
事事以病人優先的 Clara，口頭禪是「我做得不夠好」和「不好意思」。她的靈魂伴侶容樹恒醫生說：「這是她的金句，她常對病人說『不好意思，這裡還差一點點』、『疤痕粗了一點點』，她對自己要求高，心裡覺得自己做得還是不夠好， 但對很多人來說已經很好。」永不自滿、精益求精的 Clara，就連回覆訊息也是積極過人、不分晝夜，容醫生憶述：「手機訊息 WhatsApp 那些叮叮叮叮叮叮，就算靜音，一打開又是一百個訊息，很多人找她，晚上找她，她一定回覆。」
容樹恒醫生回憶摯愛生前對病人十分上心，診症變上堂，盡力要令病人明白自己的狀況。她對病患亦是一視同仁：「不理你是高官、議員，有錢還是一般的貧苦大眾，她都是這樣的語氣。 我說：『Clara 那天你看那個是某某局長』，她說：「是嗎？他都不聽話，我叫了他戒口和要怎樣怎樣，要做運動怎樣怎樣，這樣不行，局長都要照顧自己身體嘛」、「病人會感受到她不是要在十分鐘後趕你離開診間，而是希望你走出去的時候，真真正正覺得這次你來真的幫了你。」
確診「最惡肺癌」
Clara 悉心照顧病人，她同樣愛惜自己身體，處理職業病頸椎問題時，意外發現自己確診肺癌一期，不過化驗後證實是最難搞、被歸類為無藥可救的基因病變。Clara 切除腫瘤，但半年後發現癌細胞已悄悄擴散，迅速演變為末期肺癌，醫生告知可能只剩三個月至半月壽命，著她安排身後事。
Clara 患癌期間，一共接受了兩個大手術、兩個小手術、七個周期化療、三個周期免疫治療、26 次電療；飽受大量副作用折磨，即使最後關頭，仍然沒有放棄，繼續試新藥。化療期間，飽受副作用折磨，但她堅持診症、做手術，即使進入深切治療部前三天，依然為病人治療至晚上十時。為免其他人擔心，Clara 每次都以輪椅代步，從病房走後門到診症室。
容醫生在追思會上分享 Clara 勇敢接受治療的原因：「她對我說，她要用盡所有有可能幫助她延長生命的方法，因為她很希望利用她不知道剩餘的多少分、多少秒，繼續做好她最重要的工作。她最重要的工作，就是繼續為病人提供，她可以做到的最好的服務。」容醫生替Clara 感謝病人：「過去兩年她願意很勇敢，接受不同的艱辛治療，所有病人就是她背後最大的動力。Clara 覺得，她就算離世後，她沒有離開我們，她只是完成了她在人間為世人服 務的一個使命。」
「最難的決定是拔喉」
Clara 離世半年多，容醫生憶起當日決定插喉和拔喉的經歷，仍然難掩悲痛：「她一直都不想插喉，當時的抉擇就是，讓她離開還是插喉一試，她跟我說了一句：『你決定吧』」、「最難的決定是拔喉，插喉之後的星期二還好，但星期三就很差，很多深切治療部醫生討論完過來跟我說：『教授，她很辛苦』，給我的建議，是真的要放手」、「在整個過程內，我有一個兩難，就是我究竟是一個醫生的角色，還是一個親人、家人的角色？…聽完所有專業 意見後，我（決定）做回一個…普通人的角色。」
以剩餘的生命幫助其他生命 「生命有期，仁心無界」，就算生命倒數前夕，Clara 仍用盡氣力致電相關人士，希望確保遺產捐給有需要的機構和團體，正如容樹恒醫生所言，Clara「以剩餘的生命幫助其他生命」，完美演繹仁心無界的大醫精誠。而在追思會上，陳德雄神父肯定 Clara 遺愛人間：「如果這刻她不能在天國，她不能夠在天堂，她不能夠與天主一起，你和我都不用去了。」