三代同糖｜吳若希被流放吳旺達 網民由鬧變期待唐萬里回歸

《愛·回家之三代同糖》昨晚（16 日）播出吳若希飾演的唐萬里，因為侯雋熙飾演的楊光在首日上班即闖出大禍，得罪了城中名媛 Lilian（吳芷默飾），儘管萬里拆彈成功，「跨世代」老闆高冠一（容天佑飾）將萬里晉升為副總裁，實情卻是調她到吳旺達「發配邊疆」。安多勳（關曜儁飾）為了救萬里，安多勳穿上貼身拉丁舞衣，向 Lilian 施展「美男計」，最終仍是無法阻止唐萬里到吳旺達。

劇集尾聲時，李茵彤飾的唐芯緊抱住萬里，哽咽哀求「我想你管我，唔好走」。吳若希含淚將這個家託付給母親唐車婉婉飾的曹嘉冰，並終於嗌車婉婉做「阿媽」，車婉婉及吳若希兩人雙眼通紅，最後三人含淚相擁，亦成為《三代同糖》最催淚的一集。由於網民過去不時留言鬧吳若希，然而到這集交代她離開時，又變了「其實到幾十集後比返佢返來。到唔係咁差姐其實。」、「其實吳若希表現可以，悶係劇本同製作嘅問題，佢做左箭靶 少少無辜」、「隔一排回家la希望」、「其實吳若希都唔嘈」、「希望萬里快啲回來」。

由於吳旺達在《愛‧回家之開心速遞》也曾出現過，更是周嘉洛扮演的金城安主場，因此有網民笑謂隨時會見到金城安回歸。

隨住吳若希離開，樊亦敏及歐瑞偉將會加入《三代同糖》，而歐瑞偉個角色就繼續叫KC，不過中文名就叫「朱基」，是「龔喜」樊亦敏的助理。車婉婉接受訪問時，表示知道吳若希請假，但未知請到何時。 有傳她因為讚好HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》宣傳貼文，間接幫對方而遭觸怒管理層，因此決定寫走她的角色。而吳希若接受訪問時，就表示連續拍攝超過兩個月導致體力嚴重透支，加上家中累積大量瑣碎事務急需處理，因此已經主動向劇組申請長假休息。