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娛樂
出版：2026-Oct-17 15:00
更新：2026-Oct-17 15:00

江美儀ATV時期街頭被叫「茂利」 曾因負評睇精神科醫生：我做錯咩？

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江美儀接受陳敏之訪問。

江美儀為陳敏之主持的網上節目《Chi Chat》擔任嘉賓，分享入行以來的起跌與心路歷程。陳敏之與江美儀因為先後在劇集上合作成為好友，敏之坦言在觀眾眼中是實力派演員，演技備受認同。美儀表示入行30年，自己的性格直腸直肚，說話一針見血，不是人人受得了。敏之就認為自己很喜歡江美儀的性格，雖然外形予人很霸氣，但內心是很溫暖的人，來到現今世代，美儀的性格更獲大家喜愛。

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談到她在《名媛望族》中一句英文「As if I care! I don't give a damn!」在社交平台上瘋傳洗版，她坦言當年演出被網民大鬧重口味，沒想到若干年之後竟獲網民大讚，她不禁借用張家輝的金句勉勵大眾：「你依家冇，唔代表將來冇。如果你氣餒話唔做，就可能冇咗十幾年後人哋稱讚你嘅機會。」

她坦言《名媛望族》及《衝上雲霄II》令她飽受網民批評，其中她與馬國明在《衝上雲霄II》有激烈床戲，因而被網民狂罵「教壞細路」、「老牛吃嫩草」，令她情緒徹底崩潰，更需要尋求精神科醫生協助：「我淨係接受唔到點解突然咁多人一齊鬧你，實實在在白紙黑字見到人哋係咁鬧，接受唔到，我做錯咗啲乜呢？我都係想做好個角色啫，角色設定係咁，點解要話我老牛吃嫩草，我現實係無食過馬國明，係個角色咋！」

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她提到在《璀璨之城》扮演吳卓羲媽咪，自己初時大感愕然，之後跟監製說「我之前同佢演炮友喎，依家叫我做佢阿媽？我唔係老得咁快呀？」不過得知角色背景極為複雜：「佢特登入去精神病院逃避一啲嘢，但困下困下真係黐咗線，出返嚟嗰時係介乎有精神病、冇精神病同扮精神病三個狀態。」她坦言難度極高，而監製表示就是因為難才找她演，她直言角色很內斂，不會大哭大笑，並稱自己遇到很好的對手，其中一個便是張智霖，因為對方的角色很陰沉，令她也對張智霖刮目相看。

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她提到在亞視時期，自己也不明白大家一樣都是長時間拍攝，節目不比TVB差，但在TVB的人便是明星，在亞視的是地底泥。她指有一次到烏溪沙拍外景時，曾被兩名十幾歲的中學生當街指著嘲諷：「呢兩個茂利咪亞視！」江美儀續跟對方說：「小朋友，點解你要用茂利嚟稱呼我哋呢？我叫江美儀，佢叫林韋辰。」

她坦言無論任何人在生活上如被人欺負，被言語中傷，記住要用另一角度看：「我哋心理質素要好高，首先第一件事，點解你會俾人咁樣呢？佢其實佢係妒忌你，佢唔抵得你，你有一啲嘢佢得唔到，佢先至會喺言語或者行動上邊蝦你，咁你就要同自己講，我就係同人哋唔同，鼓勵自己唔緊要⋯⋯你一定要同自己講去建立返、強化自己嘅心態，千祈唔好一俾人蝦就縮，如果唔係就好大件事。」陳敏之表示不論大人或小朋友都會遇上被欺凌，並知道江美儀曾有一段長時間的抑鬱，美儀表示不求大家明白，只望互相尊重，「唔出聲、唔加多腳已經好幫忙」。

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