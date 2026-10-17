我阿爹想旅行｜開畫速破450萬票房 張家輝代蒙嘉慧爆粗解畫

電影《我阿爹想旅行》開畫首周票房報捷，主角張家輝、鍾雪瑩、導演黃綺琳與黃鐦今日（10月17日）齊齊現身九龍塘又一城戲院親自答謝觀眾支持。

《我阿爹想旅行》今日進行開畫首周謝票，張家輝率領鍾雪瑩及兩位導演連走十多場，慶祝榮登開畫票房冠軍，累積票房極速達450萬港元。同片拍檔蒙嘉慧（Yoyo）日前在首映禮活動受訪時失言「爆粗」，其間大喊：「陣間俾人哋 X 呀我哋！」此言一出全場嘩然，問到Yoyo今日未有出席，張家輝即說：「Yoyo喺度，冇過嚟啫。其實我返屋企真係練習過，我話我自己練習過，點解可以發音發去嗰個位呢？咁我自己都返去試過，係有可能㗎，練習完一輪之後，我就諗返呢個名…」談起蒙嘉慧擺烏龍，張家輝大讚Yoyo好笑，「都好笑嘅，其實佢個人都好笑、好玩嘅，之前就睇唔到佢呢一面囉！咁而家可能佢個人開心咗好多，我覺得佢開心咗好多。」張家輝繼《贖夢》的蔡辛強後，新片角色則叫，他直指該片是好強組合。他又透露昨日帶愛妻關詠荷到同場戲院欣賞《我阿爹想旅行》，自爆與老婆邊睇邊喊：「我帶我太太睇，一路睇，我自己都有啲笑，其實好早我已有啲感動，跟住差唔多去到懸崖嗰度，我開始攞紙巾出嚟，大家開始抽搐，跟住我啲鼻涕湧住晒，又好多人喺度，跟住扔低咗啲炮谷度，攞過第二張。」他指睇該片帶一張紙巾是不夠用，笑言搞到成場好似流感高峰期。