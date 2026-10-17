袁澧林遭行內性騷擾 爾冬陞揭圈中男演員投訴被導演性騷擾

爾冬陞、馮德倫、楊偉倫及香港新銳導演王德健出席《第四幕》慈善首映。有份參與演出的袁澧林未有現身，日前她在網上發文透露入行以來屢次遭遇言語騷擾、無故性化及肢體侵犯的經歷，馮德倫表示有看到她的文章。 馮德倫說：「我相信我哋成個組都支持佢嘅！」問到拍戲有沒有遇到演員遭不禮貌對待，他表示不止娛樂圈，任何行業都會有，相信辦公室有更多。而拍戲因為有making of，很多畫面會記錄下來。

問到拍攝時如見到演員遇上不禮貌對待，會否伸予援手，爾冬陞表示欺凌問題由讀書時代已有，在生活上難以完全消失。「呢啲事件，如果有人受到侵犯，有證人係犯法，咁就好易處理。係（拍攝）現場，未必咁嚴重，但有牽涉到人嘅品格、道德水平係非常之難處理。我做導演嘅現場一定唔會有咁嘅事發生。」 他續指自己見過多是口花花居多，亦見過在一些場合有不禮貌舉動，「喺呢個行業無論男性或者女性都要學識保護自己，我個女都11歲，我都有教佢呢啲嘢。」他表示不禮貌對待甚至乎家暴多女性受害者，但男性也有，「呢個社會議題係好難處理。我覺得我哋身為導演喺現場有責任，我做演員嗰陣好小心，試過有啲戲要撫摸女演員。我哋係要傾咗先！我係非常謹慎，所以開玩笑話拍床戲好辛苦。我試過趴喺一個女仔身上，係要晾起自己，唔好俾自己身體或敏感部位掂到對方，所以拍床戲係好辛苦。我諗任何職場都有呢啲嘢，無論男性或女性都要表達出嚟。」