小薯茄三子挑戰零對白話劇 程人富阿J肥蚊演《那一年，打轉教室》奉旨追嘉盈

曾巡演歐亞九大城市、累積演出達125場的經典零對白喜劇《那一年，打轉教室》（前稱《打轉教室》），日前舉行記者發布會，鐵定於今個聖誕及跨年檔期2026年12月25日至2027年1月10日演出15場，登陸西九文化區自由空間大盒。

《那一年，打轉教室》今次陣容集結小薯茄的程人富、肥蚊、阿J 與 FHProductionHK的王嘉盈跨界合體，更邀得體壇健將「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa）相隔15年後震撼回歸。

集中訓練肢體形態

FHProductionHK靈魂人物熊仔頭，以及小薯茄成員高Ling亦特別到場加持，會上導演鄧樹榮更親自示範如何訓練肢體形態，包括單腳企及走路姿勢。今次新版的最大爆點，莫過於小薯茄三子程人富、肥蚊與阿J將破格挑戰完全「零對白」的肢體演出。三人在劇中化身留堂學生，在完全沒有台詞的情況下，需要純粹依靠強烈的肢體動作、舞蹈、表情與喜劇節奏，施展渾身解數追求同班的「女學生」嘉盈！嘉盈笑言要完全放下平時的口頭禪與說話習慣，純粹靠眼神與肢體來傳遞情緒，是演藝生涯的極大突破；而小薯茄三子則表示，排練過程既過癮又極具挑戰性，要建立極高的默契才能精準命中觀眾笑點。