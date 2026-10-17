小薯茄三子挑戰零對白話劇 程人富阿J肥蚊演《那一年，打轉教室》奉旨追嘉盈

曾巡演歐亞九大城市、累積演出達125場的經典零對白喜劇《那一年，打轉教室》（前稱《打轉教室》），日前舉行記者發布會，鐵定於今個聖誕及跨年檔期2026年12月25日至2027年1月10日演出15場，登陸西九文化區自由空間大盒。
《那一年，打轉教室》今次陣容集結小薯茄的程人富、肥蚊、阿J 與 FHProductionHK的王嘉盈跨界合體，更邀得體壇健將「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa）相隔15年後震撼回歸。
集中訓練肢體形態
FHProductionHK靈魂人物熊仔頭，以及小薯茄成員高Ling亦特別到場加持，會上導演鄧樹榮更親自示範如何訓練肢體形態，包括單腳企及走路姿勢。今次新版的最大爆點，莫過於小薯茄三子程人富、肥蚊與阿J將破格挑戰完全「零對白」的肢體演出。三人在劇中化身留堂學生，在完全沒有台詞的情況下，需要純粹依靠強烈的肢體動作、舞蹈、表情與喜劇節奏，施展渾身解數追求同班的「女學生」嘉盈！嘉盈笑言要完全放下平時的口頭禪與說話習慣，純粹靠眼神與肢體來傳遞情緒，是演藝生涯的極大突破；而小薯茄三子則表示，排練過程既過癮又極具挑戰性，要建立極高的默契才能精準命中觀眾笑點。
各位演員自我介紹時，程人富、肥蚊、阿J更自封這次是飾演「靚仔」學生。提到今次「零對白」的難度，程人富受訪時坦言平時與嘉盈都是靠把口「搵食」，不能說話是大挑戰。他自爆也試過忍不住說了「OK」，大家都忍不住大笑。肥蚊就指單看外表就知道他與阿J在肢體上都不夠靈活，故導演預早半年時間訓練他們的肢體形態動作。阿J指經過訓練後，發現一些平時很少用到的部位例如手指尾都可以用來演戲搞笑。嘉盈就指程人富絶對是深藏不露，一些肢體形態動作或是舞蹈都做得很好。訪問期間，三位「靚仔」學生更即席示範，如何用「眼神」向嘉盈示愛，各人都出動不同的「眼神殺」，最後嘉盈是選了肥蚊，笑說:「他的樣有些似經典演員曹查理，令我有親切感。」眾人即時忍不住大笑。但嘉盈透露原先以為綵排跟會阿J會擦出火花，可惜卻沒有。阿J笑說：「都未排完。」程人富在旁笑說：「男方開綠燈，哈哈。」嘉盈指小薯茄三子在劇中都很有魅力，又爆程人富的魅力非凡，連「蜘蛛女」鄭麗莎也被富哥迷倒。Lisa表示在現場看他們排戲，真是被程人富的感情感動到。
蜘蛛女鄭麗莎回歸
鄭麗莎早在 2011 年《打轉教室》首演時便有份參演，時隔15年再度與鄧樹榮導演合作，她將在劇中飾演嚴厲的女老師，將其強悍的體能與靈敏的肢體動作完美融入舞台喜劇之中，與新一代網媒創作者同台對戲，為這齣經典作品注入全新火花。但同時要分身兼顧運動訓練、排戲及照顧家庭，她又如何分身呢?她表示發佈後都要立即趕往參加單車比賽，慶幸四個小朋友已長大，不用她花太多時間照顧。嘉盈就爆Lisa每朝早上回來排練時，頭髮都是濕的，因為她一早已去了跑步、游水及踏單車。Lisa笑言每天早上都幾乎要跑個半馬，才開始排戲。
導演鄧樹榮透露，《那一年，打轉教室》將延續原作標誌性的經典零對白形式，全劇無一句對白，僅以動作、音樂、舞蹈與幽默演繹留堂荒誕趣事，並在此經典基礎上進行全新重構。導演表示，無對白喜劇對演員的身體控制要求極高，希望今次透過獨有的喜劇張力，帶給香港觀眾一個全新、最具衝擊力的劇場體驗。