璀璨之城｜張智霖趁改劇本重塑角色 認陳曉華某啲角度似袁詠儀

智霖（Chi Lam）獲邀到范振鋒、薛家燕及思敏主持的《開心大派對》做嘉賓，為《璀璨之城》首度挑戰如此狠毒的奸角官孝賢，曾因怕觀眾「脫粉」掙扎數星期才答應演出，卻投入得在殺青後更要撕掉連戲服的造型照、剪短頭髮抽離角色。他又大談劇中的激情戲，並直認陳曉華某些角度有點像靚靚（袁詠儀）。
TVB劇集《十月初五的月光》早前在深夜重播，張智霖與薛家燕的母子情再度受觀眾關注。家燕姐笑言每逢午夜12時播出便收到大量朋友訊息。張智霖憶述當年兼顧手語與演出甚有難度；眾人收工後經常結伴到珠海吃飯，家燕姐至今仍記得拍攝時大家對她照顧周到。
同在澳門取景，參演新劇《璀璨之城》的張智霖卻由善良近乎傻氣的初哥哥，變成無惡不作、性格扭曲的官孝賢。他曾向監製表示做不到，被游說數星期才決心「不破不立」。家燕姐亦分享年少時拍經典粵語片《飛女正傳》時，父親反對她演未婚生子及入獄的角色，經導演說服才放行，結果她憑該片首次奪獎。
張智霖透露劇集拍攝一星期後曾停拍修改劇本，他趁機重塑角色，試戴多副眼鏡後終於找到深沉、斯文敗類的感覺；首集播出已被網民大讚「獲獎之作」的評價。他尤其欣賞陳曉華的喊戲，對方演繹懷孕後遭他冷待，哭得令本應冷漠的他也想落淚，深感愧疚，又必須提醒自己保持角色的狠心狀態。他更表示陳曉華某些角度像太太「靚靚」袁詠儀。兩人在拍攝第一集的激情戲時，他坦言所有動作都經過精心設計及排練，簡直排到悶。家燕姐戲謔他是否拍攝前一天先與靚靚綵排，范振鋒笑指不要管別人的家事。
相隔三十多年再與姜大衛（John哥）合作，張智霖憶起拍劇集《九陰真經》時，曾因嬉鬧被嚴肅的John哥喝止，笑稱留下「童年陰影」，重逢難免緊張，卻發現對方如今從容親切。反而奸角太深入內心，回酒店照鏡仍像官孝賢，直至殺青，才以撕造型照及改髮型務求抽離。