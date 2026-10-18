璀璨之城｜張智霖趁改劇本重塑角色 認陳曉華某啲角度似袁詠儀

張智霖透露劇集拍攝一星期後曾停拍修改劇本，他趁機重塑角色，試戴多副眼鏡後終於找到深沉、斯文敗類的感覺；首集播出已被網民大讚「獲獎之作」的評價。他尤其欣賞陳曉華的喊戲，對方演繹懷孕後遭他冷待，哭得令本應冷漠的他也想落淚，深感愧疚，又必須提醒自己保持角色的狠心狀態。他更表示陳曉華某些角度像太太「靚靚」袁詠儀。兩人在拍攝第一集的激情戲時，他坦言所有動作都經過精心設計及排練，簡直排到悶。家燕姐戲謔他是否拍攝前一天先與靚靚綵排，范振鋒笑指不要管別人的家事。