胡杏兒重返校園同學全都睇自己戲大 與劉松仁私下有見面

胡杏兒、馮德倫、周秀娜、楊偉倫等出席《第四幕》慈善首映，杏兒透露會周璇在娜姐跟馮德倫及袁澧林，陷入多角關係，她笑言最後一場戲大家同場一幕最精彩，呼籲大家一定要入場觀看。由於拍攝及首映地方均在香港演藝學院，而近日杏兒更成為演藝學生，兼職修讀電影電視學院提供的電影製作藝術碩士課程（Master of Fine Arts in Cinema Production）。 她表示自己經常在一、三樓出沒，逢一、三、五都要返學，「都幾好玩！係讀film TV production，因為我讀part-time，要讀3年。我同自己講要努力，大家等我讀完先恭喜我，希望可以完成呢個課程，啱啱先開始！（係咪之後從事製作？）我讀咗先，之後再寫下故事。」

胡杏兒最近以part time形式修讀電影電視學院提供的電影製作藝術碩士課程（Master of Fine Arts in Cinema Production）。

同學仔細細個睇杏兒戲大 她坦言首日返學，同學見到她的出現大感驚訝，「我啲同學好細個，我起碼大佢哋廿年，好多都話睇我嘅劇長大。個個見到同我影相，我都唔覺得自己大佢哋廿年，我都係虛心嚟學習。佢哋好好，好多都好叻，好多係大學畢咗業再讀，有咩問題，都可以請教佢哋。」她表示當年大學未畢業便入行發展，亦自覺讀畢之後，可給小朋友一個交代。她說：「喺小朋友面前都有個交代，我都有個學位喇，你哋都要加油。我要努力！」