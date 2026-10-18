楊偉倫換新look被指迎金馬獎 馮德倫爾冬陞輪住「寸」阿卵

爾冬陞、馮德倫（Stephen）、楊偉倫（阿卵）及新鋭導演王德健出席《第四幕》慈善首映。爾冬陞甫見到阿卵立即稱對方是大師兄，因為阿卵憑《善男信女》入圍角逐金馬獎影帝，其後問到他剪頭髮是否為11月舉行的金馬獎做準備？他連番否認，強調因為太長太侷促，也不是為新戲做準備。沒料到，爾冬陞指住馮德倫︰「喂！你唔使剪啦！慳番唔使剪住啦！」搞到阿卵手足無措。
其後馮德倫笑住問︰「你驚到時遮咗個獎？隻馬遮咗唔係咁好啦！」引來全場大笑。當問到阿卵開始準備金馬戰衣未，爾冬陞說︰「Stephen就係著嚟俾佢睇一睇，或跟導演嘅小企領，留鬚有兩種（指住馮德倫及導演），無鬚就我呢種都得。」
馮德倫著阿卵要向拿最多金馬獎的人學習，續把他推向爾冬陞，意想不到的是爾冬陞自爆從沒獲過獎！他說︰「我冇攞過呀，我提名好多次，從來冇攞過呀！佢（阿卵）攞咗之後我對佢態度都要轉變，我未攞過，要叫前輩。」馮德倫立即跟阿卵說︰「咁唔好跟佢，亦都唔好跟我。」
問到馮德倫在《第四幕》上映時，會否拍《老馮日記》幫手做宣傳，他表示要度下故仔，而王導演就相信對方會想到。其後馮德倫笑稱想跟阿卵合作，「我本身就係想同阿卵交換電話，我無佢電話，諗住之後有咩啱佢就搵佢。我覺得《老馮日記》好啱佢，因為佢攞咗獎之後可能就唔會俾我，所以見到就即刻問。」隨後阿卵即表示完訪問之後立即俾。