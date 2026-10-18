楊偉倫換新look被指迎金馬獎 馮德倫爾冬陞輪住「寸」阿卵

爾冬陞、馮德倫（Stephen）、楊偉倫（阿卵）及新鋭導演王德健出席《第四幕》慈善首映。爾冬陞甫見到阿卵立即稱對方是大師兄，因為阿卵憑《善男信女》入圍角逐金馬獎影帝，其後問到他剪頭髮是否為11月舉行的金馬獎做準備？他連番否認，強調因為太長太侷促，也不是為新戲做準備。沒料到，爾冬陞指住馮德倫︰「喂！你唔使剪啦！慳番唔使剪住啦！」搞到阿卵手足無措。

其後馮德倫笑住問︰「你驚到時遮咗個獎？隻馬遮咗唔係咁好啦！」引來全場大笑。當問到阿卵開始準備金馬戰衣未，爾冬陞說︰「Stephen就係著嚟俾佢睇一睇，或跟導演嘅小企領，留鬚有兩種（指住馮德倫及導演），無鬚就我呢種都得。」