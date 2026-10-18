李澤欣破記錄入《東張》努力惡補 袁絲珩返主題樂園行VIP通道

應屆冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及季軍李澤欣出席《善心滿載仁愛堂》，三人表示首次出席慈善節目，能否打扮靚靚出席這些活動很開心。由於羅志祥擔任開幕嘉賓，三位港姐坦言能夠見到真人非常開心，如有機會希望可以跟對方合照。問到他們會跟羅志祥如何打招呼，袁絲珩怕羞以普通話說「很高興認識你……哈哈哈！」並笑謂不知道要說甚麼。

袁絲珩透露，稍後會挽回自己曾工作過的海洋公園，擔任活動大使。由於今次換了另一現身，她坦言心情有點不同。她說：「之前都有返過去一次，當日要見嗰陣時嘅老闆，我本身由普通職員，變咗VIP，同佢哋一齊去睇表演，係一個好神奇嘅體驗！」