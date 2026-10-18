李澤欣破記錄入《東張》努力惡補 袁絲珩返主題樂園行VIP通道

應屆冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及季軍李澤欣出席《善心滿載仁愛堂》，三人表示首次出席慈善節目，能否打扮靚靚出席這些活動很開心。由於羅志祥擔任開幕嘉賓，三位港姐坦言能夠見到真人非常開心，如有機會希望可以跟對方合照。問到他們會跟羅志祥如何打招呼，袁絲珩怕羞以普通話說「很高興認識你……哈哈哈！」並笑謂不知道要說甚麼。
袁絲珩透露，稍後會挽回自己曾工作過的海洋公園，擔任活動大使。由於今次換了另一現身，她坦言心情有點不同。她說：「之前都有返過去一次，當日要見嗰陣時嘅老闆，我本身由普通職員，變咗VIP，同佢哋一齊去睇表演，係一個好神奇嘅體驗！」
鄧匡文就以流利普通話說：「有看你的《極限挑戰》，很想跟你合照，可不可以？」談到她參選時，氣質跟劉穎鏇相似，適逢對方擔任司儀，她表示很想跟對方合照。問到日後想參與哪一些工作，她表示期待公司安排，也不介意加入《東張西望》時事組，自然腳長跑得比較快，也不擔心要採訪特別個案。由於她為參選來港，仍有很多東西在英國，問到物品處理進度，她坦言仍未有時間處理，盼聖誕節回去執拾，好讓放下心頭大石。
李澤欣打破記錄，在最短時間內加入公司節目，她很感恩：「我唔知，我無留意丫！但好多謝《東張西望》同埋公司俾機會我，我覺得係一個好好嘅學習機會，會珍惜每一個採訪時候，做好每一次採訪！」她坦言現在不停看《東張西望》、《璀璨之城》及《愛•回家》等TVB節目，盡量認人。她坦言自己有很多不足的地方，如不懂看鏡頭、揸咪方法，說話表現緊張，自己會努力改善。