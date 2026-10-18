一周星星｜張家輝蒙嘉慧隔26年再合作 Yoyo罕談夫妻關係自嘲「Keep咗Fat」

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（18日） 翡翠台播出。今集邀請好戲之人張家輝與蒙嘉慧（Yoyo）擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問，為電影《我阿爹想旅行》宣傳，大談相隔26年後再合作的點滴，更爆出多段拍攝期間的爆笑趣事。

家輝與Yoyo對上一次合作，原來已經要數到2000年的《流氓師表》。講到第一次合作對對方印象，家輝笑言：「好瘦，而家好似有啲嘢包住佢啲骨，肥咗靚 咗。」至於Yoyo則憶述當時剛入行算是新人，總之「噏晒對白」、「唔好阻人哋 光（打燈）」，不要犯錯就算。兩人相隔26年後再合作，在電影中飾演夫妻，談到有沒有為角色做設定，Yoyo自爆：「我有，不過Keep咗Fat，我記得拍緊嘅時候真係好想減，不過真係減唔到。」引起全場爆笑。她更透露有一場戲要變後生，使出大絕招變瘦。