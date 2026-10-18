梅艷芳骨灰被盜｜文雋指嫌疑人為寺院清潔工已潛逃東南亞

已故天后梅艷芳的骨灰被盜，資深電影人及編劇文雋今日（18日）在個人YouTube頻道透露，收到梅艷芳「芳心薈」會長Eva傳來的消息，指梅姐骨灰被盜一事迎來新進展！有指歌迷會因梅姐骨灰被盜後一直毫無進展，於是發聲明呼籲大眾及附近車主提供線索。 文雋稱，警方從有一段很模糊的旅遊巴的車Cam片中，經過專家用高科技修復片段及分析，發現7月上旬某一個早上，曾有一名身穿寺廟清潔工作人員制服、帶有編號的人士離開海會塔。由於對方形跡可疑地走入後山樹林不知所蹤，警方在調查出勤記錄後，發現該名工作人員名為「阿強」，奈何「阿強」當時已辭職，更在事發後不久便已乘飛機離開香港前往東南亞。

文雋以劉家良師傳骨灰被盜一事作例，認為取死人骨灰一般無非是為了勒索索取錢財，但梅媽覃美金離世於今年8月30日突然離世，突發事件可能打亂了盜竊者的計劃。至於「阿強」及相關人士原先想聯絡梅媽，但梅媽離世，加上梅啟明沒錢，而遺產管理基金也不會就此事付錢，因而就失去勒索對象。對於梅啟明聲稱懸賞5萬港元尋找骨灰，文雋認為對方只是藉機「抽水」和向人要錢。 不過，潘小文於傍晚再次轉載梅艷芳國際歌迷會早前發出的聲明，並留言遇：「梅姐唔見骨灰嘅事，除咗喺2026年10月12日轉交新界南重案組接手之外，係無其他進展。件事根本唔係坊間所講，大家要睇，就睇梅艷芳國際歌迷會發佈嘅資料！但係都好感恩，喺呢段時間，都收到好多重要資料。不過梅姐嘅家人仍然係呼籲大家，唔好揣測係邊啲人去做嘅。」