蔣祖曼自帶防狼系統 蔣家旻憶跟李成昌拍床戲溝通做到足

蔣祖曼與蔣家旻昨日出席《善心滿載仁愛堂》活動，二人均有份參與《璀璨之城》，其中蔣祖曼跟張智霖有不少對手戲，而蔣家旻就扮演吳卓羲細妹，跟張智霖是同父異母的細妹。她說：「我自己唔係好鍾意Chilam，但係因為佢真係好犀利，所以就好驚佢！（好似話全家都變態？）係！我都係變態嘅，嚟緊大家就會見到我點樣變態，但係我冇兩個阿哥咁叻，自己同周志康結婚都係為咗利益。 」蔣祖曼笑言：「貴圈真亂！」並自言是清泉，只是按老闆指示行事，自覺是「官孝賢」最信任的女人。
問到是不是《美麗戰場》「反過琪」再現，她表示未至於那樣。她說：「其實我驚大家睇嘅時候會覺得似反骨琪，所以因為嗰個色同反骨琪有啲出入，衰人角色都盡量唔好咁『反骨琪』feel。」
雙蔣撐陳瀅付出有回報
陳瀅除衫一幕引來很大迴響，通訊局收到25宗投訴，問到有沒有聽到陳瀅不開心，她們表示沒有，蔣祖曼說：「睇劇本嘅時候，都估到呢一幕會迴響好大，其實之後仲有啲好激烈嘅場口。反而我身邊嘅朋友就讚佢keep得好好！」蔣家旻表示能夠在鏡頭前除衫，身材一定要有番咁上下。
由於對上一次出現如此激動的場口引來全城譁然，最近已是《美麗戰場》中蔣家旻被李成昌強姦一幕，她說：「拍嘅時候真係好辛苦，相信阿瀅都有佢嘅辛苦！尤其是女仔唔可以食嘢，佢仲要去keep fit咗咁耐，我自己睇都覺得佢好索！」
蔣祖曼幸未遇過性騷擾
早前袁澧林被不禮貌對待，引來大家討論娛樂圈女演員遭性騷擾的情況，蔣祖曼坦言入行以來從未遇過，「可能我個外型比較man，真係未遇過！我可能自己未必Get到，但真係未遇過。」蔣家旻指這行有很多人愛講笑，但自己會知道對方有沒有攻擊性，自己慶幸你有遇到。
李成昌事前講清楚錫邊度
她又指當年跟李成昌拍那場強姦戲，昌哥事前跟她講清楚會錫哪一個位置，「佢有問我OK嗎？我話OK，佢嘅時候都好遷就，你會好信任對方，因為大家都溝通好良好包括導演。因為cam man都要排戲，暫時都冇事發生過。我拍呢類戲都會做足安全措施，譬如打底，黐膠紙，女仔係要做足安全措施！其實喺呢啲情況之下，男演員會更加驚，因為驚掂到少少會俾人有hard feeling，男演員會比較大壓力。」