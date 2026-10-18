蔣祖曼自帶防狼系統 蔣家旻憶跟李成昌拍床戲溝通做到足

蔣祖曼與蔣家旻昨日出席《善心滿載仁愛堂》活動，二人均有份參與《璀璨之城》，其中蔣祖曼跟張智霖有不少對手戲，而蔣家旻就扮演吳卓羲細妹，跟張智霖是同父異母的細妹。她說：「我自己唔係好鍾意Chilam，但係因為佢真係好犀利，所以就好驚佢！（好似話全家都變態？）係！我都係變態嘅，嚟緊大家就會見到我點樣變態，但係我冇兩個阿哥咁叻，自己同周志康結婚都係為咗利益。 」蔣祖曼笑言：「貴圈真亂！」並自言是清泉，只是按老闆指示行事，自覺是「官孝賢」最信任的女人。

問到是不是《美麗戰場》「反過琪」再現，她表示未至於那樣。她說：「其實我驚大家睇嘅時候會覺得似反骨琪，所以因為嗰個色同反骨琪有啲出入，衰人角色都盡量唔好咁『反骨琪』feel。」

雙蔣撐陳瀅付出有回報 陳瀅除衫一幕引來很大迴響，通訊局收到25宗投訴，問到有沒有聽到陳瀅不開心，她們表示沒有，蔣祖曼說：「睇劇本嘅時候，都估到呢一幕會迴響好大，其實之後仲有啲好激烈嘅場口。反而我身邊嘅朋友就讚佢keep得好好！」蔣家旻表示能夠在鏡頭前除衫，身材一定要有番咁上下。 由於對上一次出現如此激動的場口引來全城譁然，最近已是《美麗戰場》中蔣家旻被李成昌強姦一幕，她說：「拍嘅時候真係好辛苦，相信阿瀅都有佢嘅辛苦！尤其是女仔唔可以食嘢，佢仲要去keep fit咗咁耐，我自己睇都覺得佢好索！」