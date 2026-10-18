胡子彤拍激情戲前同對手講明要點做 全男班去旅行非常爽

胡子彤相隔12年再度入選香港棒球代表隊，在今屆愛知名古屋亞運司職內野手，在名次賽中協助香港棒球隊以 7:5 擊敗宿敵菲律賓球隊，成績不俗。他他表示開心，雖然最終結果未如理想，但證明球隊的訓練方向沒錯。他透露年尾還有一個棒球比賽，現正努力跟球隊及公司溝通，希望可以夾到時間出賽，他坦言教練希望他以球員身份上陣。對於圈中人以他為榮，他謙稱多謝大家支持，亦呼籲大家多多支持香港所有運動員，包括殘疾運動員。
他與陳家樂、林家熙（Locker）組成的「FC3」早前到馬來西亞作賽，他說：「我哋FC3勇闖馬來西亞好開心！因為今次係我哋成軍兩年第一次出去比賽，儘管成績比數上落快，不論fans定主辦方好，都覺得我哋好盡力，交到一場好精彩嘅比賽！希望陸續有嚟！」他希望未來可以再去其他國家的球隊交流。問到誰人表現最好，他笑言是自己，但全部落場都盡全力。
張文傑最易喊
《九龍城寨之終章》煞科，他表示電影進入後製階段，對於有不少新女演員加入，他竟表示沒有一個合作過，「又真係咁啱，我真係冇一個有對手戲！我都唔知佢哋嘅故事事先講咩！有一個男角色係會有氣氛，其他真係冇，而我同吳彥祖就有對手戲！」他亦不忘笑張文傑外型大大隻，但非常眼淺，他說：「佢成日都喊到豬頭咁樣！踢完波又流兩滴眼淚，食完飯又流兩滴眼淚，但係佢個性格係咁！（佢咩事踢波都咁感觸？）我哋好難得兩年前成立FC3，經歷咗好多嘢，因為我哋好多都係幕前幕後，要夾一個期出嚟去踢一場波真係唔容易！咁個畫面係值得我哋去流淚！」
全男班去旅行
早前他與Locker等人到日本旅行，全男班出發，他坦言自己很久沒放假，想盡情享受假期，什麼都不用想。他說：「我講到明，有一段時間冇放假，今次呢個trip我要Hea、Chill嘅，食飯買衫行街，好彩有另外一個同事幫我哋搵晒餐廳，行街同埋飲咖啡都好隨心，係好放鬆！去咗四五日，係唔夠㗎，好想繼續放假，如果下次去旅行嘅話就想陽光與海灘！」他表示現時完成手頭上的工作，可以重投音樂工作，今次第一次到電視台參與慈善show演唱工作，之後也會有一些音樂計劃。
支持袁澧林
對於袁澧林發文表示遭到不禮貌對待，子彤稱有留意到，「以我認識嘅袁澧林佢係一個好堅強、勇敢嘅女孩子。佢好勇敢講呢件事，係值得鼓掌。究竟件事嘅對與錯我唔評論，我會支持佢！」問到他拍親熱戲會否感很大壓力，他說：「我年底有部戲，同兩位女演員有幾激烈嘅親密場口，首先第一件事就係要同對方、導演溝通好，大概去到個尺度點樣，首先要令到個女演員舒服。呢個係我哋互相合作表現，有時女演員會提返我可以點，好好嘅溝通for拍攝好緊要！嚟緊都會上嘅呢部戲，我哋台前幕後都溝通得好好，拍嘅時候會清場，所有保護措施都做齊，我相信唔會有太大問題！」
他坦言如拍攝期間感覺到對手不舒服會立即停，「因為我哋溝通好成個流程係點樣，一有唔妥就會停，無論係保障對方或者自己，都一定要做足！」