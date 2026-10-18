胡子彤拍激情戲前同對手講明要點做 全男班去旅行非常爽

胡子彤相隔12年再度入選香港棒球代表隊，在今屆愛知名古屋亞運司職內野手，在名次賽中協助香港棒球隊以 7:5 擊敗宿敵菲律賓球隊，成績不俗。他他表示開心，雖然最終結果未如理想，但證明球隊的訓練方向沒錯。他透露年尾還有一個棒球比賽，現正努力跟球隊及公司溝通，希望可以夾到時間出賽，他坦言教練希望他以球員身份上陣。對於圈中人以他為榮，他謙稱多謝大家支持，亦呼籲大家多多支持香港所有運動員，包括殘疾運動員。

他與陳家樂、林家熙（Locker）組成的「FC3」早前到馬來西亞作賽，他說：「我哋FC3勇闖馬來西亞好開心！因為今次係我哋成軍兩年第一次出去比賽，儘管成績比數上落快，不論fans定主辦方好，都覺得我哋好盡力，交到一場好精彩嘅比賽！希望陸續有嚟！」他希望未來可以再去其他國家的球隊交流。問到誰人表現最好，他笑言是自己，但全部落場都盡全力。