Jer黃淑蔓Zpecial登上「叮叮」 公布第24屆CASH金帆音樂獎入圍名單

香港作曲家及作詞家協會（「CASH」）今日舉行「第24屆CASH金帆音樂獎」（GSA）前奏活動，揭曉10個獎項的入圍名單，同時公布「2025 CASH 最廣泛演出金帆獎」得主。多位不同世代與風格的本地音樂人出席力撐，包括資深電台主持及音樂、文創教育策展人黃志淙，殿堂級歌手尹光、方力申、陳健安，Jer柳應廷、黃淑蔓、Jacky Fan、人氣樂隊Zpecial、獨立樂隊「晚安莉莉」主音Sinnie；音樂創作人、編曲人及監製如雷柏熹、Joyce Cheung、Oscar李文曦、Y.Siu 林祐陞、陳銘洋、劉易昇及Lora Chow周曉晴。

「第24屆CASH金帆音樂獎」以「新時代聲音」為主題，在陪伴幾代香港人成長的「叮叮」電車上舉行全港首個「流動音樂沙龍」並揭曉入圍名單。「CASH 金帆音樂獎」貫穿港島的電車軌跡，寓意香港原創音樂走過半個世紀、深植人心。熟悉的「叮叮」聲如節拍，寓意音樂在新時代繼續向前，為本屆獎項打響頭炮。

本屆「CASH 金帆音樂獎」十個獎項競爭激烈，多首熱門作品同時角逐多項殊榮。其中，許志安的《信天翁》與林家謙的《秋葉緣》各入圍四項提名；Anson Lo盧瀚霆的《Charisma》及Gin Lee李幸倪的《你快樂嗎》亦各獲兩項提名。此外，多位人氣歌手與組合的作品亦入圍；MC張天賦憑《男人怎可以》角逐「最佳男歌手演繹」；黃淑蔓與JFFT成員米爺合作的《旋轉木馬》及尹光與方力申合唱的《老豆(父子兵對唱版)》雙雙入圍「最佳合唱演繹」；而 Zpecial的《大數據以為我還愛你》則角逐「最佳樂隊演繹」。最終得主將由50多位專業CASH會員評審、學術界代表，以及熟悉流行音樂的KOL組成的評審團嚴格遴選投票選出。