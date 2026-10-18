劉穎鏇開鋪賣衫睇實盤數 返美國同婆婆慶生無被催拍拖

劉穎鏇昨日為《善心滿載仁愛堂》擔任司儀，亦是她首次參這裏節目，心情頗緊張，但很多謝仁愛堂的信任。在後台所見，她與其他司儀在節目開始前努力夾稿，當中包括在台上說「黐線」一詞，也是一早設定好。她坦言已經有一段時間沒有見觀眾希望在未來的日子跟大家多些見面。

上月她飛回美國探親，她表示大部份親友都在當地。她說：「今次返去係同婆婆慶祝生日，已經嚟咗香港第10年，咁多年來都冇機會可以同佢慶祝到，所以今次好有意義！因為喺香港淨係得我同爹哋喺度，所有屋企人都喺晒美國，所以一請假第一時間就係返去嗰邊！每一次飛都係好珍貴嘅，能夠返到去都會返！」 她表示親友有播她的劇集讓婆婆看，「因為由細到大都係由婆婆湊大，成日一齊睇TVB劇集，而家可以拍返TVB劇俾佢睇，成件事係好得意！」她指自己的作品都是動作戲，所以家人很擔心她有沒有受傷。問到家人有沒有追問她感情狀況，她笑謂沒有。