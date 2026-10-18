曾展望頂唔順大王具足蟲心有餘悸 諗住挑戰Bob做銅牌媒人

GM曾展望在《試真D 唷》挑戰外型似足「巨型曱甴」的「大王具足蟲」拉麵。在未見到大王具足蟲真面貌之前，GM 已經被嚇到花容失色，接連露出「極致痛苦」表情，驚到瘋狂大叫：「正常人唔會食。」美儀姐即時搞笑反擊：「即係而家我哋唔正常啊？」互動非常爆笑。當廚師將大王具足蟲真面貌擺在面前時，GM 再度陷入極度不安。特別到了「取卵環節」，GM 睇到皺眉兼扁嘴，擺出極之嫌棄的表情直呼：「佢（大王具足蟲）好壓場。」不過GM都大讚味道鮮美。

昨日他出席慈善騷活動時，他表示仍然很難忘「大王具足蟲」拉麵，「嘩！我諗起好頭痛！好似史前生物咁樣！我對蟲類已經免疫啦！基本上嘅蟲類都食過啦！呢隻真係好震撼！我上網睇係深海動物，唔係咁易有！我拍之前其實估到，喺最後嗰日拍，節目組話益我哋去食拉麵，我知一定出事！一定係好大件事，我就閃過見過呢個拉麵。雖然我做定心理準備，但一見到都係出事！」

今個月12日是GM的生日，他表示在溫馨平淡地渡過，葉蒨文（Sophie）準備了一個小禮物，「佢知道我呢排要keep fit ，鍾意飲咖啡，所以就送咗一個連鎖店嘅reward卡，咁都好得意，有一隻貓仔喺上邊。因為佢成日話自己係一隻貓，所以就送呢一張卡俾我，想我每次用到嘅時候都會諗起佢。同埋佢知道我要keep fit，知道我要食好dry嘅嘢，都可以諗起佢。」

問到Sophie生日會如何慶祝，他表示已想好，自己也有問她意見，但一定會錫她一啖 。日前Sophie收到一束名為「蘇菲寶貝」的玫瑰，他表示完全不知道有這種玫瑰，他指那束玫瑰是由他的fans送贈，因為當日是他的fans meeting活動，fans除了送花給他外，也送給Sophie，直言fans愛屋及烏。