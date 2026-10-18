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娛樂
出版：2026-Oct-18 22:00
更新：2026-Oct-18 22:00

阿笨與阿占｜25歲阿笨引退14年 宮澤先生受訪回應「遭麻醉安樂死」傳聞

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阿笨跟已故紅星志村健在節目《天才！志村動物園》中的演出已成經典。

由日本國民級諧星志村健主持的綜藝節目《天才！志村動物園》，當年的《阿笨與阿占》單元紅遍亞洲，阿笨在節目中帶住狗狗阿占拍檔接受不同任務，萌爆畫面成為無數人的美好回憶。不過黑猩猩「阿笨」長大後被指有攻擊性，多年來一直被困在熊本縣阿蘇卡德利動物園的透明籠內。隨著節目播畢六年，阿笨亦已引退14年，現年25歲的阿笨最近在社交網流傳「野生化」、「變得兇惡暴力」、「遭麻醉安樂死」等駭人謠言，而一直照料阿笨的馴獸師宮澤厚日前在紀錄片節目《NO MAKE》受訪，回應種種傳聞及公開阿笨最新近況。

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與妻女開始共同生活

阿笨的昔日拍檔、雄性鬥牛犬阿占早於10年前的201638日病逝，終年12歲，日本網上節目《ABEMA TIMES》則有報道阿笨近況，證實目前正於阿蘇卡德利動物樂園安度晚年。阿笨從小由人工哺育長大，容易把自己當成人類，難以直接融入同類族群，因此與老婆Poco2015年出生的女兒布丁長期分開生活。經過多年慎重調整與適應，確認彼此不再出現排斥反應後，宮澤厚於2026103日正式安排三頭黑猩猩進入同一範圍內生活，當阿笨一見到Poco便短暫深情相擁，隨後更透過應對外部刺激激發同伴意識，一家人順利融入群體生活。

對於網上謠言不斷擴散，宮澤先生形容網絡擴散的文章十分可怕；他在紀錄片節目《NO MAKE》中深感困惑與無奈，透露經常收到網友留言問「牠還活著嗎？」讓宮澤先生直呼：「為什麼謠言會傳成這樣？社交網散播假消息真的很恐怖。」阿笨日前剛度過25歲生日，更當場用筷子享用最愛的烏冬，精神狀態極佳。

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