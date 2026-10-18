連詩雅評陳家樂歌藝 囡囡遺傳演戲細胞最叻扮喊

連詩雅（Shiga）參與演出《善心滿載仁愛堂》，跟Supper Moment主音Sunny 合唱，分別唱出《殘忍告別式》及《風箏》，由於雙方甚少有音樂上的合作機會，所以Shiga自言既開心又緊張，二人為今次表演亦作出苦練，加上是第一次跟Sunny公開唱live，緊張感自然倍升。老公陳家樂剛剛度過生日，Shiga表示只和朋友一起吃了一餐飯，與囡囡一家三口亦吃了一餐，都是簡單地過生日。陳家樂今年推出新單曲《我們都是無名氏》，問到可有向老公給了意見？她指：「因為我自己唱歌同佢相比資力較深，只係分享自己舞台上經驗，或者我有時聽到佢唱歌時嘅情感位，我可能會俾少少意見。」

追多個 順其自然

陳家樂上月舉行首個個人單曲發布會，舉行期間他向愛妻招手，Shiga被召喚站台送上愛的抱抱，更造就兩夫妻罕有同台合唱，Shiga坦言是個開心回憶，作為太太身份當然要到場支持，她亦對老公歌喉作出評價，笑言「我覺得…咁我一定覺得好聽，哈哈哈。我覺得佢可以放鬆一啲，因為佢喺屋企時好放鬆，我知道佢100%嘅狀態，始終都係剛剛開始派歌，之後至多一啲現場表演，我覺得只要佢放鬆一點，其實就會越來越好。」Shiga指兩歲多的寶貝女遺傳到二人的表演，比起唱歌，她認為囡囡演戲更有天份，指阿女經常裝模作樣及好叻扮喊，指第一日返學十足「生離死別」，但轉眼即一秒收聲，所以覺得女兒應該好有演戲細胞。問到會否追多個小朋友，Shiga表示與丈夫都好喜歡小朋友，當然想為乖女添細佬妹，但會順其自然，加上大家現階段有很多工作在身，等上天安排。