梅艷芳骨灰被盜｜文雋致歉認疏忽 無查證真偽引用AI影片消息

已故天后梅艷芳的骨灰被盜，資深電影人及編劇文雋今日（18日）在個人YouTube頻道透露，收到梅艷芳「芳心薈」會長Eva傳來的消息，指梅姐骨灰被盜一事迎來新進展。他在片中引述Eva傳給他的影片內容＾指警方從有一段很模糊的旅遊巴的車Cam片中，經過專家用高科技修復片段及分析，發現7月上旬某一個早上，曾有一名身穿寺廟清潔工作人員制服、帶有編號的人士離開海會塔。由於對方形跡可疑地走入後山樹林不知所蹤，警方在調查出勤記錄後，發現該名工作人員名為「阿強」，奈何「阿強」當時已辭職，更在事發後不久便已乘飛機離開香港前往東南亞。。