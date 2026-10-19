梅艷芳骨灰被盜｜文雋致歉認疏忽 無查證真偽引用AI影片消息

已故天后梅艷芳的骨灰被盜，資深電影人及編劇文雋今日（18日）在個人YouTube頻道透露，收到梅艷芳「芳心薈」會長Eva傳來的消息，指梅姐骨灰被盜一事迎來新進展。他在片中引述Eva傳給他的影片內容＾指警方從有一段很模糊的旅遊巴的車Cam片中，經過專家用高科技修復片段及分析，發現7月上旬某一個早上，曾有一名身穿寺廟清潔工作人員制服、帶有編號的人士離開海會塔。由於對方形跡可疑地走入後山樹林不知所蹤，警方在調查出勤記錄後，發現該名工作人員名為「阿強」，奈何「阿強」當時已辭職，更在事發後不久便已乘飛機離開香港前往東南亞。。
雖然文雋在片中曾多次表示「我搵過好似冇主流媒體報道」，但他的影片發布之後，引來不少迴響，其中潘小文就發文否認有新進展，亦有網民抱怨文雋與芳心薈會長Eva放假消息，更提供截圖證明Eva在群組中聲稱「骨灰已有消息」
有傳媒向文雋了解，他回應時承認有疏忽，見沒有主流媒體報道時，沒有真正fact check。他表示事後有向芳心薈會長Eva了解，對方只是見到網上有這條片，於是分享出來，並沒有去查證。他透露警方重案組有跟Eva聯絡跟進，想了解有關影片的後台，因為聽上去似層層，當時也想「係就好喇！」他表示正考慮拍片澄清，亦相信大家不想把梅艷芳的事往負面方向去做。