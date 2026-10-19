林愷鈴為《地獄大狀》苦練肌肉加强氣勢 張達倫連拍兩劇極速背法律對白

新城知訊台節目《放飯ICU》本集邀請到藝人林愷鈴、張達倫分享拍攝《地獄大狀》的最新故事。作為劇中核心角色，林愷鈴笑言當初經歷多輪試鏡才獲得角色，並在開鏡前一個月開始做重訓，希望藉著訓練令自身氣勢更硬朗。林愷鈴在劇中飾演氣場強大的大律師「邱蔭蔭」，她透露為了演活角色的硬朗氣勢，特別採用了「Outside In」的方式：「我本身好似麵條咁，唔做運動，但喺開鏡前一個月開始做重訓練肌肉同去跑步，想令自己有一種運動員嘅硬朗心態同線條。」

問到母親龔慈恩有否傳授演戲秘訣時，林愷鈴指，媽媽這次反而較少分享秘訣，更多是給予心靈支持：「Mommy 叫我當去玩、唔好咁大壓力。」她更在節目中即興模仿媽媽說話的語氣，維妙維肖。她坦言她們母女感情要好，現在於工作上有許多共同話題，還大讚媽媽非常前衛，能理解行業現狀。

離開TVB後電影及電視雙線發展的張達倫，在節目中分享了與以往不同的拍攝體驗。他指，現時拍劇多由電影班底製作，拍攝風格更貼心、電影感更強，演員演繹時無需刻意放大表情，對新演員來說非常受用。不過他亦透露拍攝期間曾遇上極高難度的挑戰，因為劇組為節省成本租用法庭場景，他當時需要同時拍攝《地獄大狀》與另一部以法庭為背景的劇集《Court》：「因為要計數，所以兩套戲黐住個法庭景一齊拍！攞到劇本時間短，啲法律對白又多，拍完《地獄大狀》即刻拍另一套，過程真係好變態，但拍完覺得自己升咗 Level。」

談到劇中兩人飾演的師徒發展出爭議性的感情線，林愷鈴直言「邱蔭蔭」對師父是出於真愛：「係佢人生中為數不多嘅真愛，唔可以用錢衡量。」對於劇集出街後觀眾對這段感情反應正面，張達倫亦表示喜出望外，認為角色間互相成為「精神避難所」的設定非常貼近現實。

除了演藝工作，育有9歲兒子的張達倫亦分享了自己的育兒觀念。他表示，從不刻意對兒子嚴厲：「依家個年代唔同咗，你嚴都冇意思，佢都唔會驚你。」他坦言現在若遇到教育問題會主動上網搜尋教學方法，希望避免舊時代「受完氣搵個仔出氣」的傳統教育，而是多給予陪伴與擁抱，留下美好的成長回憶。