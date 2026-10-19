馬浚偉做行政總裁唔輕鬆 半年N次去雲浮密過返自己鄉下

馬浚偉成為偉康食品公司的副主席兼聯席行政總裁之後，連日來馬不停蹄出席不同會議。日前他在廣州的會議上透露希望把健康生活從家庭餐桌延伸至旅遊體驗，以更多元方式向公眾推廣「預防勝於治療」的理念。與此同時，馬浚偉預告升級版七星茶年底推出市場，並率先透露集團正籌備推出貓狗專用益生菌產品，進一步拓展大健康業務版圖。馬浚偉笑言，收養在雲浮的流浪犬「來福」及「旺財」已率先試食新產品。此外，集團下半年亦有多款新品正在籌備，涵蓋青少年及長者等不同消費群體，展現集團推動產品多元化及開拓新市場的發展方向。

其後他又應邀到廣東雲浮新興縣，出席 「中國（廣東雲浮）—RCEP 第四屆產業合作大會」。他自今年5月中上任之後，被外界喻為最勤力的CO-CEO ( 聯席行政總裁)。為做好份工，他頻密往返雲浮，笑言短短五個月已十五度到訪，足跡遍及新興、羅定、天堂鎮等地，幽默表示：「仲多過返鄕下！」他大讚雲浮山水秀麗、綠化率高、居民友善，是一座充滿幸福感的城市，亦具備強勁的產業發展潛力。 由於集團在雲浮擁有廳大面積的地方，再度表示集團近年亦積極發展養生文旅，希望依託雲浮創意產業園資源，推動藥食同源及康養體驗，將健康理念延伸至生活方式。