岑寧兒新歌《古董相機》未推出已唱喊觀眾 邀金馬獎主持柯煒林主演MV

岑寧兒（Yoyo）繼《光透進來的地方》後，最近推出今年第二首國語作品《古董相機》，首次邀請台灣唱作歌手魏如萱為她作曲，以一部舊菲林相機，寫下關於時間、失去與回憶的故事。歌曲看似傷感，卻藏着一份溫柔的祝福。這首歌去年Yoyo已在Livehouse演出中率先試唱，當時不少觀眾聽到一半，已陸續拿出紙巾拭淚，令尚未正式面世的歌曲，率先打動人心。 巴塞隆拿遇爆竊 岑寧兒本身是個不折不扣的相機迷。大學畢業後曾在北京生活，每星期都會到五棵松攝影器材城尋寶，收藏了不少經典菲林相機，包括Rollei 35、Canon Demi、Ricoh GR1V及Polaroid SLR 690等。然而，對於相機與回憶之間的關係，Yoyo卻有過一次非常心痛的經歷。她透露，早年到西班牙巴塞隆拿旅行，入住的Airbnb竟遭賊人入屋爆竊，其中一件失物，是攝影師朋友借給她的一部已停產菲林相機Contax T3，「被偷了之後，非常失落，一來是朋友的物品，二來相機已經停產，三來裡面的菲林也沒有了，記憶也被偷了。」為了物歸原主，她花了不少心機，終於在二手市場尋回同款相機，買下來歸還朋友。她透露，這款相機如今狀況良好的二手價，已升至港幣兩、三萬元。

相機可以再買，但當日菲林裏未及沖曬的畫面，卻永遠無法找回。這段經歷，亦令她對新歌所唱的時間與記憶，格外有感觸。

魏如萱珍藏多年旋律 《古董相機》由魏如萱作曲，木童與岑寧兒填詞，張貝芝編曲，並與Yoyo聯合監製。過去Yoyo與魏如萱曾合唱《星期三或禮拜三》，今次卻是兩人首次在歌曲創作上合作。魏如萱得知歌曲即將面世，亦興奮在社交平台分享，表示「好期待」，更透露旋律原來已收藏多年。魏如萱分享：「這首歌我寫了很久，一直收著……靈感來自魏如昀被求婚成功那天，後來重新寫了詞，歌就變得有厚度了。」



歌曲以一部經歷歲月的古董相機作比喻，記錄不同人生階段的相遇與離別。副歌唱出：「我們都會成為過去，但願消失前，留一點痕跡。」短短幾句，唱出每個人都曾經面對的無奈；時間留不住，昨天也無法重來。但歌曲並非只談失去，而是提醒大家，趁着今天還能擁抱、還能相見，就要好好珍惜。來到歌曲結尾，Yoyo更送上一份溫柔祝福，希望每個人生命裏，都會有值得永遠記住的美好事情。編曲方面，歌曲只以鋼琴、大提琴及木結他三件樂器襯托Yoyo的聲線，讓每一句歌詞、每一份情緒，都有足夠空間慢慢滲入聽眾心裏。

國粵語新專輯年底推出 《古董相機》MV同樣充滿故事性，更邀請今年第63屆金馬獎頒獎典禮主持人柯煒林（Will）擔任男主角，由曾與Yoyo合作《勿念》的halftalk執導。MV以一家菲林沖曬店作背景，柯煒林飾演店主，每天接過客人送來的菲林，透過一格又一格照片，見證不同人的相遇、相愛與離別。 有人留下快樂的瞬間，也有人沖曬出再無法重來的昨天。身為沖曬店老闆的他，彷彿替每個人保管着一部分人生。導演更特別拍攝了一段MV外傳，讓原本只是旁觀者的柯煒林，慢慢成為故事中的局內人，並邀請Yoyo一位歌手好友驚喜聲演，相關彩蛋將於下星期揭曉。