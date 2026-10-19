女神配對計劃2｜阮嘉敏公道極富同理心獲觀眾加分 起底「最強素人」Hepta年薪達50萬

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚播出第七集，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），與五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、郭珮文（Juliana），以及兩位隱藏女神梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette），齊齊挑戰刺激感及粉紅氣泡泡滿滿的「心跳」主題考驗，以超近距離打造「心跳回憶」。

昨晚一集焦點是Mandy、Hepta及東東的三角關係，雖然全世界都覺得女方與東東是一對，但向來為人公平兼會顧及所有人感受的Mandy，最終敲定選擇Hepta入心跳電話亭，令兩位男當事人、金牌媒人林盛斌（Bob）及花生團大為震驚。Mandy選擇Hepta原因：「上次玩摺衫我揀咗丁標，其實嗰日我係內疚咗成日嘅，我到今日都記住呢件事，下次我要跟番自己心意。同埋佢（Hepta）為我做咗好多嘢架，我話我唔食飯因為一來驚肥，同埋我話我唔想咬雞脾（驚整花個妝），佢就即刻行咗去幫我剝肉，呢件事淨係我哥哥幫我做過。」對於Mandy冇揀自己，東東雖然表現震驚，但他第一反應是主動和Hepta換位置讓對方企Mandy隔籬，相當細心。為顧及東東感受，Mandy選完Hepta後亦有第一時間向東東解釋：「其實我上一段戀愛係諗住結婚，所以我嚟參加呢個節目，我唔想再戀愛腦」、「我真係想揀個我合適，會想試吓同佢（Hepta）去認識多啲，係嘅，我覺得咁樣都對你公平，可能你都會希望我選擇你係深思熟慮諗過，但我冇覺得你唔好。」

對此，東東雖然忍不住掉淚，但他一再強調尊重Mandy，表現大方：「她想要了解其他的男孩，我覺得完全是可以呀，畢竟合適最重要吧」、「她有她的選擇嘛，我理解，但這是我的生理反應。」其實Mandy揀Hepta確實相當合理，首先在拍攝開始前，Hepta已為Mandy準備了眼藥水、之後在心跳電話亭開始前，Hepta又準備了集合Mandy「最愛食物」+「生日願望」的「快樂 小狗格仔餅」。之後進入電話亭前，並非圈中人的Hepta竟細心地問Mandy：「你邊邊面靚呀？」令Mandy及花生團Maggie都為之驚艷，Maggie：「佢好sweet呀，連邊邊面都顧埋佢。」之後，Mandy直接向Hepta盡訴心中情，內容極之坦白真誠：「我想畀你知道，初初你唔係我鍾意嘅類型，真嘅，但你做啲嘢都真係幾感動」、「因為咁大個女冇，人好似頭先 咁你搣啲肉畀我食，我諗細個哥哥幫我做過，所以嗰吓我都感動嘅」、「哥哥係我最親嘅人，佢陪住我長大。」

由於Mandy說時極度感動兼眼濕濕，為了安慰Mandy，Hepta接連三次輕拍Mandy的頭，令全場興奮尖叫。與Hepta同樣細心的Mandy續說：「其實好多嘢你有做哩，我係有睇到」、「你同東東企埋一齊架嘛，咁我就諗點解你要咁傻，要同東東企埋一齊搶前面張櫈呢？佢咁大隻，但因為我知你因為知東東聽唔明廣東話，所以你喺側邊解釋番畀佢聽，嗰吓我就覺得你係有同理心嘅人」、「可能當全世界都覺得我淨係對一個人有好感，但你冇放棄、冇氣餒，所以我嗰日同 你講Sorry，我promise下次有機會一定揀你，我一直都有等呢個機會。」而Mandy最終亦說 到做到。

至於Hepta，除了對Mandy百般細心呵護，就連對對手東東也是相當照顧。除了上文Mandy 提及的為東東充當翻譯員，Hepta昨晚一集知道東東為「落選」不開心，馬上第一時間拍東 東膊頭示意安慰；之後，當東東落淚時，Hepta又馬上掏出帶備的紙巾給東東拭淚，令花生團及網民均大為驚艷，網民：「重點係佢有帶紙巾，真係好加分。」經過昨晚一集，獲洗版好評的Hepta與東東支持者平分春色，不少網民認為Mandy相當難揀，並祝福兩位好男人就算未能與Mandy配對成功，日後都能找到好姻緣。Hepta一夜爆紅，自然要起吓佢底；根據資料，Hepta職業是量化交易員，年薪50萬港元，專長是排球及業餘健身，動靜皆宜。Hepta報名《女神2》時，已展現其超強專一面，首先在擇偶條件一欄，他直接寫「Mandy就係我嘅理想型」，之後參加節目原因一欄，他亦是只因喜歡Mandy：「如果Mandy畀隱藏女神取代退出節目，我會同佢一齊退出」，專一程度，達至Man爆境界。