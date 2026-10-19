鄧小巧學懂做自己有代價 新歌唱出拍拖比單身更煩惱

鄧小巧將於12月18及19日假新蒲崗PORTAL舉行兩場《Before Bedtime音樂會》。日前她推出全新廣東歌《成為了我不喜歡的大人》，唱出成年人在成長路上的取捨、轉變與自我和解。新歌由小巧與黃兆銘聯手作曲、黃兆銘負責編曲及監製，小巧操刀填詞。 圓滑未必是負面 歌曲由「當初天真信愛、敢於衝撞的少年，不知不覺間也學會了圓滑」出發，寫下人在經歷社會磨練後，逐漸學會承擔責任、作出犧牲，甚至變成曾經不喜歡的大人。小巧認為，所謂「圓滑」未必一定是負面的改變，成長亦不代表要完全否定昔日的自己。她說：「細個成日都覺得大個就可以做自己，但出社會後發覺原來做自己係有好多代價。」在她眼中，成長不是要責怪當初天真的自己，而是逐漸明白人在不同階段，總會因應現實環境作出改變，亦需要學習保護自己。

一個人生活更好 至於「經歷背叛後學懂防備，相戀比孤單更費神」，小巧透露，這部分並非完全源於個人經歷，「愈來愈多朋友選擇單身，唔係冇追求嘅對象，我覺得佢哋好似prefer一個人嘅生活多過兩個人，好似戀愛或進入一段關係會帶嚟煩惱，係我對我身邊朋友嘅觀察。」 對小巧而言，人生中最需要和解的部分，是那個曾經以敵對心態面對世界的自己。她回望年輕時，遇到不認同的人和事，容易覺得「點解可以咁樣做人」或「點解可以咁樣做嘢」，但隨着年紀增長及接觸更多人，開始明白每個人的人生追求及願意付出的程度都不一樣，「人生有很多種狀態，世界亦有好多個面向，唔係非黑即白。