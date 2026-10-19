鄧麗欣預告開sidetrack演唱會 自認堅強獲逾千忠粉慶生感動決堤

鄧麗欣為新專輯《Tathātā》舉行了兩場「Stephy Tang 《Tathātā》album launch live」音樂會。

鄧麗欣（Stephy）相隔14年再推出新專輯《Tathātā》，原定三場的「Stephy Tang 《Tathātā》album launch live」最後改為兩場，並已在本月15和16日假黃埔TIDES圓滿舉行，一眾好友及昔日拍檔均有捧場，包括陳健安、藍奕持（Lester）、與Stephy合作新歌《已經離我太遠》MV及電影《金都》的黃綺琳導演、《我談的那場戀愛》何妙祺導演、《飯戲攻心》陳詠燊導演、《12日》伍健雄導演及馮志強導演等，氣氛熱鬧。大會亦安排同門靚仔小師弟何柏臻（Jun）負責重任，在開場前幫觀眾戴手帶和派應援，乖巧有禮。音樂會適逢Stephy生日，逾千歌迷為她慶祝，雙喜臨門！

音樂會上，Stephy除了現場演繹新專輯內作品，還有不少經典金曲，整晚演出分為「過去」、「現在」和「未來」等不同章節，透過作品展現Stephy心路歷程。當唱到《藍鞋子》、《他不准我哭》和《不要離我太遠》等經典作品，全場歌迷揮動手燈大合唱，氣氛溫馨。兩晚歌單各有由歌迷投選的sidetrack歌，包括頭場《我未願意》和《念念不忘》，以及第二場《不速之約》和《被遺棄的公主》。台下歌迷反應熱烈，Stephy揚言考慮舉行sidetrack音樂會。

陳健安藍奕持扮幫工送驚喜 第一晚音樂會，Stephy演唱出道時期、第一首包辦作曲填詞的作品《小紅帽》，而且她從未公開演唱。她一開口唱了幾句就哭了，台下歌迷揮動手燈為她打氣。第二晚唱這首歌時雖然成功忍住，但在最後一曲《仍留在這裏》時，台下歌迷大合唱、大屏幕播放她與歌迷的合照，加上歌詞感人，Stephy終於破防，眼淚決堤。由於第一場音樂會是Stephy生日正日，台上大屏幕播出歌迷對她的生日祝福片段，陳健安與Lester鬼鬼馬馬扮工作人員推出生日蛋糕，驚喜現身，Stephy笑說：「公司請啲工作人員咁靚仔嘅，落重本喎！」兩場新專輯音樂會大功告成，Stephy超感動表示：「新碟發布會聽落好似好簡單，但其實意義非常深重，相隔咁多年再出碟，好感動。做一張唱片好唔簡單，除咗要有好歌，仲要加入好多心思。呢張碟記錄咗好多我嘅成長，好多嘢裝載喺入面。今日同大家一齊分享，嗰個重量就好似做一場大型演唱會。」Stephy今次應歌迷要求，歌單加入多首sidetrack，她坦言當作為之後開sidetrack演唱會熱身。