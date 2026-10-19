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娛樂
出版：2026-Oct-19 21:00
更新：2026-Oct-19 21:00

三上悠亞潮跳閃身步吸12萬like 穿細碼啦啦隊衣胸襲球場震撼萬人 (多圖)

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三上悠亞加盟台灣啦啦隊Formosa Sexy，領軍現身台中洲際迷你蛋帶來應援表演。

三上悠亞告別日本AV界後人氣有增無減，去年正式加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，近日現身台中洲際迷你蛋帶來應援表演，貴為性感女神的三上悠亞沒有令人失望，穿上白色斜肩短版上衣再襯迷你裙，敬業的她一上場即瞓身演出，但其斜肩上衣疑似尺寸偏細，每個動作都幾乎令巨乳破衫而出，驚險畫面隨即引起網民熱烈討論。

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2027火辣月曆應市

三上悠亞近年把事業重心轉至演藝及時尚層面，將推出硬銷時尚美感的2027年性感月曆，她穿上火辣內衣登場，11月更會舉行見面會活動來進一步刺激銷情。目前，三上悠亞積極拓展台灣市場，2025年加入台灣加盟職籃啦啦隊Formosa Sexy後，她更獲得「年度人氣啦啦隊員」殊榮，今年獲球團續約，三上悠亞感謝球團的肯定與信任，並會在本賽季的17日、18日、1125日、27日，以及313日、14日等場次登場應援。

三上悠亞近年積極拓展事業版圖，除了經營個人品牌外，IGYouTube亦頻頻發片，最近她上載一段大跳網路爆紅的「閃身步」影片，該15秒的影片曝光不久火速吸引超過12萬網民讚好，曾以原名鬼頭桃菜效力女團SKE48的她全程毫無偶像包袱，不但配合節奏瘋狂搖頭晃腦，秀髮甚至打在臉上仍忘我起舞，燦爛笑容兼大晒玉腿，堪稱是網民看過最養眼的「閃身步」。

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