范卓賢入圍CASH金帆音樂獎受寵若驚 感激黃淑蔓促成與偶像Jer跳《旋轉木馬》

范卓賢(Jacky Fan)昨日(18日)於又一城舉行音樂分享會，並為新歌《惡性循環》宣傳，並獻唱多首自己的作品，fans一早守候，更吸引不少圍觀者。Jacky坦言自己入行一段時間，但在中學時候已經不斷創作歌曲，他笑言：「我入行幾年，今年係Year 3嘅小新人，去年我係Year 2，當時做咗3首歌，推出以嚟未試過一次過唱晒，今日會唱畀大家聽，我自己都好興奮，事前仲特登練歌。」談到憑《淚光萬歲》入圍CASH金帆音樂獎「最佳男歌手演繹」5強，並與偶像兼師兄柳應廷(Jer)一起角逐猶如打了強心針，「係對我一個肯定，無論有冇得到獎，入5強已經超越我預期嘅一個榮耀。」

獲獎項提名如強心針 除了唱出《淚光萬歲》、《正當世界告別時》、《末世花火散落後》、《明日劇痛會暫停》、《三尖八角》等自己作品，范卓賢亦唱了張敬軒的《百年樹木》及陳健安的《戀愛腦之死》。當唱新歌《惡性循環》時，有歌迷一早準備鐵鏈形狀飾物，配合Jacky的歌曲主題，Jacky見到也大為讚賞。寵粉的他，活動結束後也不願離開，主動提出跟大家自拍合照留念。活動期間，Jacky跟現場觀眾有不少互動，在「快問快答」環節上，讓歌迷在不同方面更認識他。

對於憑歌曲《明日劇痛會暫停》入圍第48屆十大中文金曲「金曲獎」，以及憑《淚光萬歲》入圍CASH金帆音樂獎「最佳男歌手演繹」5強，他大感驚訝，因《明日劇痛會暫停》是Jacky加入MakerVille前的作品，當時仍然要參加《全民造星VI》比賽，並沒有太多時間宣傳：「冇諗過港台畀機會角逐獎項，港台願意畀機會獨立創作歌手嘅作品係好難得嘅事，相信能畀其他獨立歌手或未被看見嘅歌手好大嘅強心針。至於Cash金帆獎，係自己夢寐以求嘅獎項之一，被提名已經係好大肯定，身為歌手係好想唱到歌俾人聽，而且能夠打動人，評審們聽咁多歌，而我可以打動佢哋入圍，覺得呢個作品被認可，受寵若驚，真係好難得嘅事。」

預告拍飲食綜藝節目 表演完結後，Jacky接受訪問時表示，首次在公開場合演繹新歌《惡性循環》既興奮又緊張，他希望可以去不同地方獻唱：「今日第一次唱，我勉強畀自己合格，但希望之後唱得更好畀大家聽，我想多啲機會唱畀大家聽，因為呢首歌張力好強，現場唱會俾喺CD聽更加有感染力。」Jacky自言入行尚淺，在多方面仍然在學習中，今年還會有新挑戰，第一個主持的節目將會在11月播出：「幾新鮮嘅，個節目係講食嘢，我同拍檔都係鍾意食嘢嘅人，而且同佢同年出道，大家惺惺相惜，可以好好傾，我同佢性格都好似，大家會有火花會好搞笑，所以好期待大家睇個節目。」