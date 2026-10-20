JFFT上演爆旋陀螺表演賽 四子奇招搶人笑料百出

賽事於10月17至19日一連三天在觀塘apm商場舉行，經過連場初賽，一眾選手成功晉級最後一日賽事，再度交鋒誕下最後八強。決賽日壓軸環節由JFFT良少、雞翼、床哥及米爺，四子落場對戰，各自出盡奇招游說八強高手加盟。表演賽第一部分，JFFT需以汽水作為道具，構思一個動作吸引八強選手加入自己隊伍；四子落力拉票，八強選手亦認真考慮，米爺以一句「想贏到發紫就加入芬達提子隊」，務求打動一眾陀螺高手，現場笑聲與歡呼聲不絕。

床哥自認等 carry

四子分別率領「芬達橙隊」及「芬達提子隊」進行單陀螺兩勝制對戰，賽制採用一對一單陀螺對決，先取兩分者為勝，並要逐一打敗對方選手。四子與八強選手並肩作戰，戰況緊湊，陀螺碰撞聲此起彼落，現場觀眾歡呼聲不斷。最終由「芬達橙隊」勝出表演賽，賽後良少表示獲勝可能是因為賽前飲汽水增加實力。勝方六位成員每人可獲限量金色版「UX-00巫師幻杖5-70DB」及一年份芬達，另一陣營則可獲金色版「CX-00英仙幽暗B6-80W」及兩箱汽水。兩款均為限定金色版本，屬限量殿堂級非賣品陀螺，令一眾陀螺迷羨慕不已。賽後JFFT齊指八強果然是高手，翼sir笑言：「我本身以為自己可以carry隊友，點知原來係等隊友carry我。不過爆旋陀螺最好玩就係永遠唔知下一秒會點，一撞隨時反轉戰局，最緊要夠膽go shoot。」四子笑言勝負固然重要，但能夠與一眾高手同場較量，感受這一份熱血快樂才是最大收穫。