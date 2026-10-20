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娛樂
出版：2026-Oct-20 11:12
更新：2026-Oct-20 11:12

Justin Bieber名模舊愛Sahara Ray離世 終年34歲

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澳洲名模Sahara Ray離世，終年34歲。

澳洲名模Sahara Ray今年1月為男友誕下女兒Snow，怎料成為人母約10個月，卻傳出在醫院不幸離世的噩耗，終年34歲。

Sahara Ray家屬以聲明悲痛證實其死訊，但對於具體死因則選擇保持隱私不對外公開。20244月，Sahara Ray曾公開患有的神經系統罕見疾病「格林巴利綜合症」（Guillain-Barré syndrome），據知起因是一場車禍導致，當時她屬一宗酒駕車禍事故的乘客；事發後，Sahara身體出現局部癱瘓及一度要坐輪椅代步。

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Sahara Ray父親是澳洲傳奇衝浪手Tony Ray10年前曾與加拿大紅星Justin Bieber爆出拍拖消息，兩人於2016年曾偕友人結伴到夏威夷度假，但感情卻無疾而終；及至2023年，她跟加拿大天后Avril Lavigne的前未婚夫Mod Sun亦傳出緋聞。今年1月，Sahara Ray才剛升格人母喜迎女兒，4月分享與愛女互動影片時還配上Justin Bieber歌曲《Everything Hallelujah》，她於社交網最後一個post也是分享女兒的照片，留言寫上對女兒滿滿的愛「My whole heart baby Snow。」如今突然離世令人相當惋惜。

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