劉愷威驚爆父女戀 斷正與細20年「邦民女」黎紀君十指緊扣

52歲劉愷威與楊冪離婚後緋聞不斷，先後與王鷗、李曉峰傳出戀情，其中與李曉峰更曾高調認愛，惟早前父親劉丹改口稱不清楚兒子有沒有女友，令外界揣測二人已分手。回復單身的劉愷威今日（20日）被踢爆撻着年輕20年的「第四代邦民女」黎紀君（Christy），有指二人因打波生情，拍拖約兩個月，日前更到九龍灣拍拖打Pickleball，期間被目擊十指緊扣，態度親暱。

十指緊扣

32歲的黎紀君模特兒出身，早年憑邦民日本財務廣告為人熟悉，獲封「第四代邦民女」。她與圈外外籍男友拍拖6年，今年7月突然宣布分手，未料一個月後便與劉愷威打得火熱。日前，劉愷威與黎紀君被拍到一身運動裝現身九龍灣打波，二人在街上毫不避忌，全程十指緊扣，態度親暱。打波兩小時，他們再與友人到平民米線店醫肚，二人一碗米線兩份分，非常恩愛。醫飽肚後，劉愷威駕車載女友返西半山香閨，男方被指上樓後至深夜未見離開。