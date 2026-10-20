地獄大狀專訪｜楊樂文演閻王有感悟：任性過咗臨界點就冇得返轉頭 杜燕歌自爆險死還生經歷(有片)

由銀河映像與MakerVille聯手炮製的《地獄大狀》，本周進入結局篇，由楊樂文(Lokman)以英式軍服造型演港區閻羅王，首次與資深前輩杜燕歌合作，兩人從拍戲時熱到底褲都濕，談到年少氣盛的囂張事、與死神擦身而過的驚險事，以及到生死的看法，杜哥自言慶生日不會吹爉蠋的禁忌，令Lokman恍然大悟。

讀熟對白免緊張 談到初與杜燕歌合作，作為後輩的Lokman坦言，當時初入劇組仍未摸熟角色，就跟前輩演大量對手戲，更要當面直斥低聲下氣的杜哥，心情緊張，「但但都按捺住自己緊張，惟有讀熟對白。」杜哥卻不大認同，「喺鏡頭裏面，係見唔到佢戰戰兢兢，佢好定，真係好定。」鏡頭背後，兩人最深刻是吹風扇散熱，因為地府場景以全黑布拍攝，滿布鏡子又要放煙，為免透光和鏡像「穿崩」，密不透風，杜哥笑言，「真係熱到連底褲都濕埋！」Lokman形容相比MIRROR著冷衫厚褸跳唱，完全是另一層次，「今次要焗住十幾個鐘，但MIRROR只係著住做十幾分鐘劇烈運動，唔同程度嘅辛苦。」

大事從天 小事從醫 劇集圍繞生死命題，杜哥自言看淡生死，早已跟家人交代，「大事從天，小事從醫。醫唔好嘅，我從天，唔想插晒喉呢樣嗰樣。可能我揸住啲錢開開心心去旅行，返嚟(個病)可能冇埋。心情好緊要。」原來杜哥不會大事慶祝壽辰，吃生日蛋糕絕不會吹蠟燭，「玄學上，你提醒上天你幾多歲，我到咗呢個年紀，反而係倒數一年。譬如我70歲 ，就話今年69；到我71，今年得68。」他以諸葛亮點七星燈禳星續命為喻，直指吹燈拔蠟，等同咒自己死，「吹蠟燭即係吹燈拔蠟，將自己嘅燈吹熄咗，仲將蠟燭掹埋，咁你就阿彌吉帝喇！」

親解生日唔吹蠟燭禁忌 楊樂文不住點頭，恍然大悟，「死火喇，好有道理喎！啱啱杜哥講，吹熄佢，掹埋喎！咁掹埋係咪即係冇一年？」杜哥大笑：「可以慶祝，但唔可以吹蠟燭！」Lokman直言透過劇集，提醒自己要珍惜身邊人及所付出的一切，「你唔會知佢哋背負咗幾多嘢、俾咗幾多嘢你，可能好容易忽視咗、俾自己任性；當你任性到某個位置就發覺，過咗臨界點，已經冇得返轉頭。」

Lokman獲編導監齊讚 《地獄大狀》起用老中青三代的演員，監製朱淑儀不諱言，加入實力派的前輩演員，首要是配合角色設計，其次是希望減輕新演員的負擔，包括由頭演到尾的女主角林愷鈴，「所以每一個案都有資深演員，杜燕歌加張慧儀係好新鮮嘅配搭，希望可陪伴新演員成長，尤其女主角係整套戲嘅命脈主軸。」至於選用Lokman演港區閻王，朱淑儀自言經過《命案》合作，並看過Lokman參演的《繩角》、《IT狗》、《存酒人》等不同作品，發現其演戲節奏甚佳，同時能呈現角色的威嚴與喜怒無常，既是好人但又有點貪財，「佢演技好穩定，即使好忙，仍保持個人狀態，可能佢真係舞蹈員出身，記憶力同穩定性好好，跳舞真係咁，因為你一錯step就影響晒成件事，一個身體語言咁出色嘅人，係有機會放入角色同對白，令演繹掌握得更好。」

勁穩定兼超額完成 黃偉傑指Lokman從試鏡開始已經有備而戰，閱讀劇本後嘗試創作自己的演繹方法，連潛台詞都透徹了解，「佢補足我們嘅想像，而且增值仲增值咗。無論幾多take，咩角度重複拍，佢都好精準，我差唔多冇執過佢嘅戲，即使有執，佢都會記住，唔會甩掉。」劇編何靜怡補充，「導演所講嘅設計，好低調亦好細緻，唔係搶戲或加嘢俾自己，係出於對劇本嘅理解。」三人異口同聲讚Lokman準繩度高兼超額完成，完全符合銀河影映「超乎想像」的招牌。

酒後吐真言 楊樂文眼中的閻羅王喜怒無常，又喜歡講經，對住Ashley演的邱蔭蔭，「因為佢好鬼多要求，我要鬧醒佢，所以有幾次嗶哩吧啦，講到佢崩潰同反省自己。又要俾啲任務、留難吓佢。」不時長篇大論不止說教，還有訴心聲，其中第10集閻王半醉半醒，向蔭蔭吐露對審問亡魂，不停重複懲罰感到煩厭，感嘆人類罪行幾千年來從沒少過，「係咁罰係咁罰，不斷咁輪迴，我真係覺得呢份工好重意義……我想做啲有意義嘅嘢，唔想淨係罰人，想改變。」道理背後心懷好意。現實中，Lokman身兼MIRROR隊長身份，不時也會向隊友講經，他坦言愛逐層分析問題，「好似剝洋蔥，尤其飲完酒，更加挖唔停。」

與「double A」講經 各施其法 談到經講對象，Lokman首選是「Double A」(Alton和AK)。他形容王智德(Alton)是「互傳波」的講經對象，不時傾到通宵達旦，「我嘅續航力系都幾強，通常可能係佢先眼瞓。」另一位對象是副隊長江𤒹生(AK)，通常講重點，即使未見湊效，仍會鍥而不捨，他笑言，「會唔同方法、用字，而且每次處境都唔同，咁咪就住唔同處境分析，但個核心都一樣。」

杜燕歌恃才傲物 自吃虧 閱歷甚豐的杜哥坦言視乎對手，如後輩是誠意求教，樂意分享心得，他認為有時要撞過板才會謹記教訓，「嗰陣喺邵氏，啲大哥明星一句起兩句止，你自己悟，你唔撞下你唔知。」曾經年少氣盛，恃才傲物，「我以前吃過虧，未學識做人就學做嘢，個人咪囂囉，目中無人。」他憶述於邵氏年代「得罪人」的故事，有次導演兼導師問衆學員示範，杜哥舉手示範完畢，被問到：「你仲識啲咩？」時，他揚言，「我乜都識！」導演從此將他列入黑名單，不再錄用。杜哥未察覺態度囂張，「我乜嘢都OK，但點解冇我份演嘅？」相隔多年，兩人成為好友，導演才重提舊事，「你知唔知你嗰陣幾囂！我係特登唔用你！」

Lokman都曾「飄」過 Lokman自言也曾「飄」過，入行前自組舞團擔任除夕大show表演嘉賓，當年在跳舞圈已有名氣，被問到屬於哪間院校時，他重演當年的豪氣回應：「我唔係U呀，我叫Lokman ，我跳locking嘅！」他回想，「嗰陣叫做有啲叻啦，做嘉賓表演。細個會覺得所有道理喺自己度，總之你嘅道理唔啱，我咪講囉！話你囉！ 」導演聞言回應：「Lokman嘛，我記住你！」問到可有後果？他笑：「我印象中係冇後果嘅！好彩囉！」